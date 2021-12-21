В Україні понад половина громадян підтримує вступ до ЄС і НАТО, – соціологія

Ілюстративне фото

Переважна більшість громадян України підтримує членство нашої держави в Європейському Союзі та НАТО.

Як передає “Новинарня“, у вівторок, 21 грудня, про це свідчать результати опитування Міжнародного республіканського інституту.

“Навіть перед обличчям російської військової агресії українці продовжують підтримувати членство в НАТО та ЄС. Приєднання України до спільноти розвинених демократій допоможе зміцнити економічні можливості країни та посилити захист від зовнішніх загроз”, – зазначив регіональний директор МРІ у Євразійському регіоні Стівен Нікс.

Щодо вступу України до міжнародного економічного союзу, 58% українців обрали би ЄС і лише 21% – Митний союз з Росією, Білоруссю та Казахстаном.

Підтримка щодо вступу України до НАТО становить 54%.

Опитування “Суспільно-політичні погляди в Україні” проводилося соціологічною групою “Рейтинг” на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень (CISR) Міжнародного республіканського інституту по всій Україні, крім окупованих територій Криму, Донецької та Луганської областей, у період з 6 по 15 листопада 2021 року, шляхом особистих інтерв’ю за місцем проживання респондентів.

Всього було опитано 2 400 мешканців України віком 18 років і старше. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує 2%.

Нагадаємо, в Україні за два роки зросла кількість прихильників ідеї запровадження візового режиму із Російською Федерацією.

Читайте також:

Половина українців виступає проти подвійного громадянства, – соціологія