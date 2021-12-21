СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3616716 +6029
Летальні випадки:
93608 +346
Одужали:
3357405 +18850
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 16532593 (+28652). Оновлено: 08:20 21.12.2021
Home / Світ / Америка / В адміністрації Байдена вивчають, як підтримати українських партизанів у разі вторгнення Росії, – ЗМІ

В адміністрації Байдена вивчають, як підтримати українських партизанів у разі вторгнення Росії, – ЗМІ

21/12/2021 14:58

В адміністрації президента США Джо Байдена вивчають, як вони можуть підтримати антиросійський опір у разі нового вторгнення Росії до України.

Про це з посиланням на проінформованого чиновника пише колумніст The Washington Post Девід Ігнатіус.

За його словами, у Білому домі розглядають плани щодо надання зброї та іншої підтримки українським військовим для спротиву можливому вторгненню армії РФ.

Проте також розглядається підтримка повстанських груп на випадок, якщо РФ скине український уряд або окупує значну частину території України, пише журналіст.

Ігнатіус зазначає, що основу партизанської армії можуть складати 500 000 українських військових, які з 2014 року здобули бойовий досвід на Донбасі. За його словами, США можуть постачати партизанам таке озброєння як переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger.

Також американські фахівці з планування обговорюють організацію схованок зі зброєю та інші логістичні інструменти, які можуть підтримати потужну “секретну мережу” у разі вторгнення Росії.

За словами Ігнатіуса, до робочої групи входять агенти ЦРУ та інших відомств. Вони вивчають, як було організовано рух опору в Афганістані проти СРСР, у Сирії – проти сил, що підтримуються Росією, в Іраку та Афганістані – проти США.

Крім того, до групи входять юристи, зазначає колумніст. Їхнє завдання – вивчити, як можна організувати підтримку потенційного повстанського руху в Україні без порушення законів США та міжнародного права.

Ігнатіус пояснює, що ціль Байдена – у разі вторгнення до України накласти витрати на Росію без прямої участі американських військ.

Читайте також:
Не відкидаємо застосування ядерної зброї першими, – сенатор США про відповідь на агресію Росії

Унікальних переглядів: 62
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

160-річчя Євгена Чикаленка: презентували фільм про визначного мецената

До 160-ї річниці від дня народження відомого мецената Євгена Чикаленка Український інститут національної пам’яті презентував документальний фільм про діяча. Про це у вівторок, 21 грудня, інформує “Новинарня” із посиланням...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse