Україна чекає на готовність Росії до діалогу, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський запевнив у готовності до будь-якого формату переговорів із Російською Федерацією, але з президентом РФ Володимиром Путіним не зідзвонюється.
Про це він заявив під час спілкування з журналістами у селі Гута на Івано-Франківщині, повідомляє “Укрінформ”.
“Мені здається, що ми обидва не знімаємо (слухавку, – “Н”), тому що ми обидва не дзвонимо. Воно не так відбувається трішечки. Ми відкрито говоримо, що ми готові до діалогу, нам треба, щоб російська сторона сказала, що вони готові”, – відповів Зеленський на запитання, чи телефонує він президенту РФ.
Зеленський вважає, що українська сторона готова до зустрічі з Російською Федерацією у будь-якому форматі за участю будь-яких міжнародних партнерів або тет-а-тет, але потрібна готовність Росії.
“Наші адміністрації (президентів України і РФ, – “Н”) розмовляють, яка може бути адженда нашої зустрічі. Якщо не вдасться в якийсь термін домовитися адміністраціям щодо складних документів, то я буду прямо йому дзвонити”, – додав глава держави.
Він відзначив, що Україна запропонувала десять кроків із виконання “Мінська”, які передала США, РФ, Франції та Німеччині.
“Ми постійно готуємо й ініціюємо різні документи, різні кроки, щоб нам не закидували інформацію, що ми щось не хочемо”, – наголосив президент.
Читайте також:
Для стримання агресії Росії проти України заяв недостатньо, – Боррель
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!