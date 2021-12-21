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Україна чекає на готовність Росії до діалогу, – Зеленський

21/12/2021 21:10

Президент Володимир Зеленський запевнив у готовності до будь-якого формату переговорів із Російською Федерацією, але з президентом РФ Володимиром Путіним не зідзвонюється.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами  у селі Гута на Івано-Франківщині, повідомляє “Укрінформ”.

“Мені здається, що ми обидва не знімаємо (слухавку, – “Н”), тому що ми обидва не дзвонимо. Воно не так відбувається трішечки. Ми відкрито говоримо, що ми готові до діалогу, нам треба, щоб російська сторона сказала, що вони готові”, – відповів Зеленський на запитання, чи телефонує він президенту РФ.

Зеленський вважає, що українська сторона готова до зустрічі з Російською Федерацією у будь-якому форматі за участю будь-яких міжнародних партнерів або тет-а-тет, але потрібна готовність Росії.

“Наші адміністрації (президентів України і РФ, – “Н”) розмовляють, яка може бути адженда нашої зустрічі. Якщо не вдасться в якийсь термін домовитися адміністраціям щодо складних документів, то я буду прямо йому дзвонити”, – додав глава держави.

Він відзначив, що Україна запропонувала десять кроків із виконання “Мінська”, які передала США, РФ, Франції та Німеччині.

“Ми постійно готуємо й ініціюємо різні документи, різні кроки, щоб нам не закидували інформацію, що ми щось не хочемо”, – наголосив президент.

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