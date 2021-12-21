Учора на фронті підірвалися двоє військових ЗСУ, з початку нинішньої доби – один поранений

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Упродовж минулої доби, 20 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню, одне з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр командування Об’єднаних сил у ранковому зведенні.

В районі населених пунктів Гнутове та Водяне противник задіяв безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснив скидання пострілів ВОГ-17.

В напрямку Новолуганського окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

В бік Невельського ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм.

“Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали травмування. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я одного військовослужбовця – тяжкий, другого – середньої тяжкості”, – інформують у штабі.

З початку доби, 21 грудня, станом на 7 годину ранку з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

В напрямку Широкиного противник вів вогонь зі стрілецької зброї.

“Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – середньої тяжкості”, – додали в пресцентрі ООС.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

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