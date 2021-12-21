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У Росії випробували крилату ракету в Японському морі, – ЗМІ

21/12/2021 13:33

Російський підводний човен здійснив успішний запуск крилатої ракети “Калібр” з Японського моря по цілі на відстані понад 1000 кілометрів.

Про це повідомили у вівторок, 21 грудня, російські інформаційні агентства, зокрема, ТАСС.

Зазначається, що підводний човен “Петропавловськ-Камчатський” вразив ціль, розташовану на російському полігоні на березі, повідомили в Міноборони Росії.

Тихоокеанський флот Росії заявив, що навчання також включало приховане переміщення і підтримку кораблів ВМС, літаків і безпілотників.

Японія продовжує відстоювати свої територіальні права на Курильські острови в сусідньому Охотському морі, які вона називає Північними територіями.

Чотири острови Курильської гряди (Ітуруп, Шикотан, Кунашир і Хабомаї) викликають територіальні розбіжності між двома країнами з кінця Другої світової війни. Тоді Радянський Союз анексував ці території. У 1956 році СРСР і Японія підписали декларацію про завершення бойових дій, однак мирний договір так і не був підписаний. Японія не визнає приналежність цих островів Росії.

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