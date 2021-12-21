На Житомирщині в колишній ставці Гімлера відкрили музей світових воєн. ВІДЕО

Під Житомиром у приміщенні, де в часи Другої світової війни розміщувалася ставка рейхсфюрера СС Генріха Гімлера “Геґевальд”, військові 109-го розвідувального навчального центру Сухопутних військ створили експозицію артефактів Першої та Другої світових воєн.

Про це інформує Суспільне.

Психологиня 109-го розвідувального навчального центру Олена Сек розповіла, що ідея створити експозицію історичних знахідок у неї та її колег виникла торік.

“Зараз частина цього бункера грає роль як фотозони, так і такого місця, де можна дійсно поговорити і поміркувати про військову історію“, – сказала Сек.

Серед експонатів виставки – предмети побуту, елементи одягу та аксесуари армійців, які знайшли на території цієї військової частини, решта речей – це артефакти, які зберігалися у військових та місцевих мешканців.

Олена Сек зазначила, що неподалік нинішнього музею знайшли унікальний артефакт –перстень 1914-1917 років.

“Це окопна творчість 1914-1917 років”, – розповіла психологиня.

Експозицію облаштували у частині приміщення, де за часів Другої світової війни була ставка рейхсфюрера СС Генріха Гімлера “Геґевальд”.

“Наприкінці 1941 року був побудований цей бункер, коли і будувалася ця ставка. Цей бункер перебував під маскуванням, тут зберігся автентичний фундамент, який був частиною маскувальної стіни. Ми на її місці зробили бруствер, щоб не відтворювати повністю, але й дати розуміння, які оборонні споруди застосовували військові в ті часи”, – каже Сек.

Водночас історик Іван Нагіленко вказав, що такі ставки нацисти за окупації території України будували у Житомирській та Вінницькій області.

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“Ці бункери будували з урахуванням всіх запитів, на довгі роки, адже в нацистів було уявлення, що буде існувати Третій Райх та ще й тисячолітній. У Німеччині тоді панувала ідеологія нацизму, яка була певною мірою релігійною і пов’язаною з язичницькими традиціями. Тому, коли вибирали місце для побудови ставок, цікавилися чи були там раніше язичницькі капища”, – сказав Нагіленко.

Експозицію артефактів часів Першої та Другої світових воєн, яку зібрали військові, планують поповнювати і надалі.

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