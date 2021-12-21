СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3616716 +6029
Летальні випадки:
93608 +346
Одужали:
3357405 +18850
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 16532593 (+28652). Оновлено: 08:20 21.12.2021
Home / EASTОРІЯ / На Житомирщині в колишній ставці Гімлера відкрили музей світових воєн. ВІДЕО

На Житомирщині в колишній ставці Гімлера відкрили музей світових воєн. ВІДЕО

21/12/2021 21:31

Під Житомиром у приміщенні, де в часи Другої світової війни розміщувалася ставка рейхсфюрера СС Генріха Гімлера “Геґевальд”, військові 109-го розвідувального навчального центру Сухопутних військ створили експозицію артефактів Першої та Другої світових воєн.

Про це інформує Суспільне.

Психологиня 109-го розвідувального навчального центру Олена Сек розповіла, що ідея створити експозицію історичних знахідок у неї та її колег виникла торік.

“Зараз частина цього бункера грає роль як фотозони, так і такого місця, де можна дійсно поговорити і поміркувати про військову історію“, – сказала Сек.

Серед експонатів виставки – предмети побуту, елементи одягу та аксесуари армійців, які знайшли на території цієї військової частини, решта речей – це артефакти, які зберігалися у військових та місцевих мешканців.

Олена Сек зазначила, що неподалік нинішнього музею знайшли унікальний артефакт –перстень 1914-1917 років.

“Це окопна творчість 1914-1917 років”, – розповіла психологиня.

Експозицію облаштували у частині приміщення, де за часів Другої світової війни була ставка рейхсфюрера СС Генріха Гімлера “Геґевальд”.

“Наприкінці 1941 року був побудований цей бункер, коли і будувалася ця ставка. Цей бункер перебував під маскуванням, тут зберігся автентичний фундамент, який був частиною маскувальної стіни. Ми на її місці зробили бруствер, щоб не відтворювати повністю, але й дати розуміння, які оборонні споруди застосовували військові в ті часи”, – каже Сек.

Водночас історик Іван Нагіленко вказав, що такі ставки нацисти за окупації території України будували у Житомирській та Вінницькій області.

“Ці бункери будували з урахуванням всіх запитів, на довгі роки, адже в нацистів було уявлення, що буде існувати Третій Райх та ще й тисячолітній. У Німеччині тоді панувала ідеологія нацизму, яка була певною мірою релігійною і пов’язаною з язичницькими традиціями. Тому, коли вибирали місце для побудови ставок, цікавилися чи були там раніше язичницькі капища”, – сказав Нагіленко.

Експозицію артефактів часів Першої та Другої світових воєн, яку зібрали військові, планують поповнювати і надалі.

Читайте також:
У мережі оприлюднили доноси агентів на письменника Миколу Хвильового і його передсмертну записку

Унікальних переглядів: 18
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

На Житомирщині в колишній ставці Гімлера відкрили музей світових воєн. ВІДЕО

Під Житомиром у приміщенні, де в часи Другої світової війни розміщувалася ставка рейхсфюрера СС Генріха Гімлера “Геґевальд”, військові 109-го розвідувального навчального центру Сухопутних військ створили експозицію артефактів Першої та...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse