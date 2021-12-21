Із упровадженням системи Nazovni МЗС оцифрує політику економічної дипломатії, – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба

Міністерство закордонних справ повністю оцифрує політику економічної дипломатії із впровадженням системи Nazovni, завдяки якій українські компанії отримають зручний доступ до нових можливостей на закордонних ринках.

Про це у вівторок, 21 грудня, заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, передає пресслужба відомства.

“Ми намагаємося говорити мовою бізнесу і пропонувати їм зручні формати. З впровадженням системи Nazovni МЗС повністю оцифрує цілу політику економічної дипломатії. Це буде перша політика, яка буде піддана цифровізації. Буде дуже зручно, ефективно, зрозуміло для бізнесу та держави”, – сказав Кулеба на конференції послів України у державній резиденції “Синьогора” на Прикарпатті.

За його словами, так буде видно конкретний внесок посольств та МЗС загалом у просування українського експорту та залучення інвестицій.

“Nazovni – це буде зручна відкрита онлайн-платформа, яка пропонуватиме консультації для кожного бізнесу та особистого менеджера, по суті, співробітника посольства у відповідній країні. Супроводжуватимемо українського експортера на кожному етапі: від подання ним документів і до укладення контракту на постачання тієї чи іншої”, – наголосив міністр.

Кулеба зазначив, що поки що такого масового явища, як український експортер іще не існує.

“Нам треба створити клас українського експортера, і система Nazovni дасть змогу нам це зробити, щоб експорт став справді масовим”, – розповів він.

Кулеба пояснив, що система передбачає чотири кроки.

“Представник бізнесу заходить на один ресурс, залишає інформацію про себе. У нього є кабінет експортера. Ми оцінює цю інформацію, визначаємо ступінь його готовності, допомагаємо (якщо він сам не знає, куди хоче експортувати) визначити потенційний ринок, де у нього може бути успіх і допомагаємо йому обрати відповідну модель роботи”, – сказав він.

Кулеба додав, що після цього для кожного експортера готуватимуть план дій.

За його словами, відтепер сайт nazovni.online – це головний інструмент просування українського експорту за кордон через українські посольства.

Кулеба також висловив переконання, що Nazovni дасть змогу збільшити експорт, повернути валюту в Україну.

“Через рік ми представимо вам перші результати роботи цієї системи, але наразі головне, що ми виходимо на якісно новий, до цього безпрецедентний рівень роботи з українським експортом”, – наголосив глава МЗС.

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