Із упровадженням системи Nazovni МЗС оцифрує політику економічної дипломатії, – Кулеба

Міністерство закордонних справ повністю оцифрує політику економічної дипломатії із впровадженням системи Nazovni, завдяки якій українські компанії отримають зручний доступ до нових можливостей на закордонних ринках.
Про це у вівторок, 21 грудня, заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, передає пресслужба відомства.
“Ми намагаємося говорити мовою бізнесу і пропонувати їм зручні формати. З впровадженням системи Nazovni МЗС повністю оцифрує цілу політику економічної дипломатії. Це буде перша політика, яка буде піддана цифровізації. Буде дуже зручно, ефективно, зрозуміло для бізнесу та держави”, – сказав Кулеба на конференції послів України у державній резиденції “Синьогора” на Прикарпатті.
За його словами, так буде видно конкретний внесок посольств та МЗС загалом у просування українського експорту та залучення інвестицій.
“Nazovni – це буде зручна відкрита онлайн-платформа, яка пропонуватиме консультації для кожного бізнесу та особистого менеджера, по суті, співробітника посольства у відповідній країні. Супроводжуватимемо українського експортера на кожному етапі: від подання ним документів і до укладення контракту на постачання тієї чи іншої”, – наголосив міністр.
Кулеба зазначив, що поки що такого масового явища, як український експортер іще не існує.
“Нам треба створити клас українського експортера, і система Nazovni дасть змогу нам це зробити, щоб експорт став справді масовим”, – розповів він.
Кулеба пояснив, що система передбачає чотири кроки.
“Представник бізнесу заходить на один ресурс, залишає інформацію про себе. У нього є кабінет експортера. Ми оцінює цю інформацію, визначаємо ступінь його готовності, допомагаємо (якщо він сам не знає, куди хоче експортувати) визначити потенційний ринок, де у нього може бути успіх і допомагаємо йому обрати відповідну модель роботи”, – сказав він.
Кулеба додав, що після цього для кожного експортера готуватимуть план дій.
За його словами, відтепер сайт nazovni.online – це головний інструмент просування українського експорту за кордон через українські посольства.
Кулеба також висловив переконання, що Nazovni дасть змогу збільшити експорт, повернути валюту в Україну.
“Через рік ми представимо вам перші результати роботи цієї системи, але наразі головне, що ми виходимо на якісно новий, до цього безпрецедентний рівень роботи з українським експортом”, – наголосив глава МЗС.
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