Головний військовий госпіталь отримав майже сотню кисневих концентраторів

Фото: пресслужба Командування Медичних сил ЗС України

До Національного військово-медичного клінічного центру “Головний військовий клінічний госпіталь”, що розташований у Києві, надійшов 91 медичний кисневий концентратор.

Про це у вівторок, 21 грудня, повідомляє пресслужба Командування Медичних сил ЗС України.

Це стало можливо завдяки спільним зусиллям фахівців санітарно-епідеміологічного управління Командування Медичних сил ЗС України, Міністерства охорони здоров’я України та благодійного фонду “100 відсотків життя” за програмою Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією.

Кисневі концентратори закуплені для потреб Збройних сил України та найближчим часом будуть розподілені між закладами охорони здоров’я в системі Міністерства оборони України.

Надходження такої великої кількості кисневих концентраторів значно підвищує спроможності Медичних сил у боротьбі з коронавірусною хворобою COVID-19 та її наслідками серед особового складу ЗCУ.

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