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Головний військовий госпіталь отримав майже сотню кисневих концентраторів

21/12/2021 16:10

До Національного військово-медичного клінічного центру “Головний військовий клінічний госпіталь”, що розташований у Києві, надійшов 91 медичний кисневий концентратор.

Про це у вівторок, 21 грудня, повідомляє пресслужба Командування Медичних сил ЗС України.

Це стало можливо завдяки спільним зусиллям фахівців санітарно-епідеміологічного управління Командування Медичних сил ЗС України, Міністерства охорони здоров’я України та благодійного фонду “100 відсотків життя” за програмою Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією.

Фото: пресслужба Командування Медичних сил ЗС України

Кисневі концентратори закуплені для потреб Збройних сил України та найближчим часом будуть розподілені між закладами охорони здоров’я в системі Міністерства оборони України.

Надходження такої великої кількості кисневих концентраторів значно підвищує спроможності Медичних сил у боротьбі з коронавірусною хворобою COVID-19 та її наслідками серед особового складу ЗCУ.

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