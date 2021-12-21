Ексвійськовий хотів “злити” в Росію секретні дані про систему управління ППО, – СБУ

Фото пресцентру СБУ

Військова контррозвідка Служби безпеки України викрила ексчиновника одного із підрозділів Повітряних сил Збройних сил України на прихованому зборі секретних військових відомостей.

Про це пресцентр СБУ повідомив у вівторок, 21 грудня.

“Встановлено, що колишній військовослужбовець приховано збирав дані державної таємниці на робочому місці. Зловмисник незаконно копіював закриті оборонні відомості за допомогою протиправного втручання до автоматизованих інформаційних систем підрозділу”, – йдеться в повідомленні.

Отримані секретні матеріали зберігали за місцем проживання. Під час слідчо-оперативних дій співробітники СБУ вилучили у зловмисника незаконно отримані матеріали щодо організації системи управління військами протиповітряної оборони України.

Під час обшуків у його житлі правоохоронці виявили флеш-носії з таємною військовою інформацією, а також комп’ютерну техніку і засоби зв’язку з доказами протиправної діяльності.

Правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації), ч. 2 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України та обрання судом запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування задля встановлення всіх обставин правопорушення.

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