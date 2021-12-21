СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3616716 +6029
Летальні випадки:
93608 +346
Одужали:
3357405 +18850
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 16532593 (+28652). Оновлено: 08:20 21.12.2021
Home / EASTОРІЯ / 160-річчя Євгена Чикаленка: презентували фільм про визначного мецената

160-річчя Євгена Чикаленка: презентували фільм про визначного мецената

21/12/2021 16:31

До 160-ї річниці від дня народження відомого мецената Євгена Чикаленка Український інститут національної пам’яті презентував документальний фільм про діяча.

Про це у вівторок, 21 грудня, інформує “Новинарня” із посиланням на пресслужбу УІНП.

Фільм створений з ініціативи та під керівництвом Південного міжрегіонального відділу інституту.

Документальний фільм зняла студія ONYKO Films. Консультантами були доцент кафедри історії України Одеського національного університету імені Мечникова Володимир Полторак і начальник Південного міжрегіонального відділу УІНП Сергій Гуцалюк.

У короткометражному фільмі розповідь про Євгена Чикаленка ведеться від імені історика, який здійснює подорож до місця народження, до рідної землі мецената.

Пам’ять про нього пов’язується з об’єктами – пансіоном, де він вчився в Одесі, книжками, які він сам видавав та допомагав видавати українським письменникам і науковцям, після цього знайомства з одеським періодом розпочинається подорож.

Залізнична станція, де Чикаленко сідав на потяг і прибував додому, і де так само бували Володимир Винниченко, Сергій Єфремов та інші друзі Чикаленка.

Нарешті, Перешори – руїни храму, побудованого родиною Чикаленка, і його земля.

Хто такий Євген Чикаленко

Євген Чикаленко (1861–1929) – землевласник, підприємець, культурний діяч родом з Херсонщини.

На початку двадцятого століття свої статки витрачав на розвиток української справи, кажучи, що “Україну любити треба не лише до глибини душі, а й до глибини власної кишені”.

Євген Чикаленко заснував Фонд допомоги українським письменникам ім. Д. Мордовця, підтримував діяльність Наукового товариства ім. Шевченка у Львові.

“Я не раз казав, що коли не матимемо своєї преси, школи, – писав меценат у «Спогадах», – або хоча б такого геніального брехуна, як Сенкевич, щоб розбудив у широких колах національну свідомість, то станемо провансальцями”.

Тому він власним коштом видавав твори Івана Франка, Михайла Коцюбинського, Володимира Винниченка та інших літераторів, словники сільськогосподарської, природничої, математичної лексики, а також підтримував редакції україномовних газет.

Наукова праця Чикаленка “Розмови про сільське господарство” стала на той час головною літературою для українських селян.

Читайте також:
Народження Крішни і День Перуна: В’ятрович закликає писати в Мінкульт, щоб “не доводили до абсурду” перелік державних свят

Унікальних переглядів: 31
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

160-річчя Євгена Чикаленка: презентували фільм про визначного мецената

До 160-ї річниці від дня народження відомого мецената Євгена Чикаленка Український інститут національної пам’яті презентував документальний фільм про діяча. Про це у вівторок, 21 грудня, інформує “Новинарня” із посиланням...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse