160-річчя Євгена Чикаленка: презентували фільм про визначного мецената

До 160-ї річниці від дня народження відомого мецената Євгена Чикаленка Український інститут національної пам’яті презентував документальний фільм про діяча.

Про це у вівторок, 21 грудня, інформує “Новинарня” із посиланням на пресслужбу УІНП.

Фільм створений з ініціативи та під керівництвом Південного міжрегіонального відділу інституту.

Документальний фільм зняла студія ONYKO Films. Консультантами були доцент кафедри історії України Одеського національного університету імені Мечникова Володимир Полторак і начальник Південного міжрегіонального відділу УІНП Сергій Гуцалюк.

У короткометражному фільмі розповідь про Євгена Чикаленка ведеться від імені історика, який здійснює подорож до місця народження, до рідної землі мецената.

Пам’ять про нього пов’язується з об’єктами – пансіоном, де він вчився в Одесі, книжками, які він сам видавав та допомагав видавати українським письменникам і науковцям, після цього знайомства з одеським періодом розпочинається подорож.

Залізнична станція, де Чикаленко сідав на потяг і прибував додому, і де так само бували Володимир Винниченко, Сергій Єфремов та інші друзі Чикаленка.

Нарешті, Перешори – руїни храму, побудованого родиною Чикаленка, і його земля.

Хто такий Євген Чикаленко

Євген Чикаленко (1861–1929) – землевласник, підприємець, культурний діяч родом з Херсонщини.

На початку двадцятого століття свої статки витрачав на розвиток української справи, кажучи, що “Україну любити треба не лише до глибини душі, а й до глибини власної кишені”.

Євген Чикаленко заснував Фонд допомоги українським письменникам ім. Д. Мордовця, підтримував діяльність Наукового товариства ім. Шевченка у Львові.

“Я не раз казав, що коли не матимемо своєї преси, школи, – писав меценат у «Спогадах», – або хоча б такого геніального брехуна, як Сенкевич, щоб розбудив у широких колах національну свідомість, то станемо провансальцями”.

Тому він власним коштом видавав твори Івана Франка, Михайла Коцюбинського, Володимира Винниченка та інших літераторів, словники сільськогосподарської, природничої, математичної лексики, а також підтримував редакції україномовних газет.

Наукова праця Чикаленка “Розмови про сільське господарство” стала на той час головною літературою для українських селян.

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