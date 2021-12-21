АМКУ оштрафував на ₴283 млн групу компаній, пов’язаних із Roshen

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Антимонопольний комітет України оштрафував групу компаній, пов’язаних з Roshen Europe B.V., на суму в понад 283 мільйони гривень.

Про це у вівторок, 21 грудня, інформує пресслужба АМКУ.

“Порушення полягали у необґрунтованому підвищенні цін на патоку та сиропи протягом квітня-червня 2018 року, лютого-березня 2019 року та у жовтні 2020 року; у встановленні протягом 2018-2020 років різних умов до рівнозначних угод з покупцями цього товару без обґрунтованих причин”, – ідеться в повідомленні.

Комітет встановив, що у 2018-2020 роках група була єдиним виробником патоки на території України та найбільшим і найпотужнішим учасником ринку з частками 65,49 % (у 2018-му), 93,86 % (у 2019-му) та 79,75 % (у 2020-му).

“Група мала ринкову владу, що проявлялася у її здатності встановлювати свої умови продажу товарів на внутрішньому ринку, підтримувати непрозору та безсистемну цінову політику з власними контрагентами, здійснювати політику, спрямовану на підтримання власного монопольного становища”, – вважають в АМКУ.

Комітет вирішив оштрафувати ТОВ “Інтерстарч Україна”, ПрАТ “Дніпровський КПК”, ПрАТ “Інтеркорн”, найбільший штраф (понад 210 мільйонів гривень) має сплатити перша зі згаданих компаній.

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