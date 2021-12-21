НВО Мах показав перший трейлер спецепізоду до 20-річчя фільму про Гаррі Поттера

Фото: HBO Max

Прем’єра фільму запланована на 1 січня 2022 року.

У ретроспективі Гаррі Поттера мають з’явитися актори Деніел Редкліфф (Гаррі Поттер), Руперт Грінт (Рон Візлі), Емма Вотсон (Герміона) та багато інших.

Американський інтернет-сервіс відео HBO Max випустив офіційний трейлер спецепізоду “Гаррі Поттера”, приуроченого до 20-річчя виходу фільму “Гаррі Поттер та філософський камінь”.

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