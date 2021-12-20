Зеленський виступає за превентивні санкції, а не реакцію після ймовірного наступу РФ

Фото: ОПУ

Щоб запобігти можливій ескалації з боку Російської Федерації та погіршенню безпекової ситуації в Європі, міжнародна спільнота має вживати потужних превентивних заходів, а не реагувати на події, які вже відбулися, як у випадку з міграційною кризою на кордонах Польщі й Литви з Білоруссю.

Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ після тристоронньої зустрічі з президентами Польщі й Литви в резиденції “Синьогора” в селі Гута на Івано-Франківщині у понеділок, 20 грудня.

“Що таке санкції потім? Я вважаю, що мають бути потужні превентивні речі, серйозні санкції, щоб не було навіть думки щодо ескалації в будь-якому регіоні. Тому що ми бачимо, що це вже пов’язано не лише з Україною, а й з будь-якою державою Європейського Союзу”, – цитує Зеленського його пресслужба.

Президент наголосив: Україна, яка поки що не є членом НАТО та ЄС, зараз активно посилює дружні відносини зі своїми сусідами, зокрема, задля зміцнення безпеки в регіоні. Володимир Зеленський нагадав, що наша держава миттєво допомогла Молдові під час енергетичної кризи та Литві під час міграційної кризи.

“Саме тому ми сьогодні зустрічаємося з нашими друзями з Литви та Польщі. Тому що вони розуміють, що й нам сьогодні потрібна їхня підтримка”, – сказав глава держави.

Президент Литви Гітанас Наусєда також вважає, що санкції мають бути переконливими.

“Ми запроваджуємо санкції, щоб вони змінювали поведінку. Має бути розуміння: якщо щось станеться, то буде миттєва й дуже серйозна реакція”, – зазначив він.

На думку очільника Литви, важливо, щоб дії країн ЄС підтримали такі держави, як США, Канада, Велика Британія.

Зі свого боку президент Польщі Анджей Дуда зауважив: історичний досвід дає розуміння того, що не можна погоджуватися на жодні ультиматуми з боку певних країн, зокрема Росії.

Він переконаний, що одним з головних чинників того, що нова ескалація з боку РФ не стає реальністю, є те, що після агресії Росії проти України у 2014 році НАТО військово посилило свій східний фланг.

“Я вважаю, що найбільшою помилкою є погоджуватися на шантаж. Ми маємо зайняти сильну позицію. І саме так має поводитися НАТО, бути послідовним”, – зазначив президент Польщі.

Читайте також:

Вступ України в ЄС і НАТО: лідери Люблінського трикутника підписали декларацію