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Зеленський в другому турі виборів стоїть на рівні з Тимошенко, – соціологія

20/12/2021 15:08

Якби вибори президента України відбувалися в грудні, то у другому турі чинний президент Володимир Зеленський мав би перевагу над опонентами, проте різниця між кандидатами коливається від 3% до 20%.

Як передає “Новинарня“, про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології, опублікованогі в понеділок, 20 грудня.

Зазначається, що в другому турі виборів президента Володимир Зеленський перемагає Петра Порошенка, Юрія Бойка, Дмитра Разумкова і Юлію Тимошенко.

У парі Зеленський – Тимошенко співвідношення 51,6% до 48,4%, але різниця – у межах статистичної похибки.

Загалом респондентам моделювалися п’ять ситуацій можливого другого туру виборів президента: Зеленський проти Порошенка, Тимошенко, Бойка і Разумкова, а також пара Порошенко проти Тимошенко.

За результатами опитування, Зеленський перемагає в другому турі Порошенка – 55,7% проти 44,3% серед тих, хто визначився з вибором, Бойка – 60,2% проти 39,8%, Разумкова – 53,2% проти 46,8%.

У парі Порошенко-Тимошенко 45,2% підтримали б Порошенка, а 54,8% – Тимошенко.

КМІС провів опитування 9-17 грудня 2021 року методом особистого (“face-to-face”) інтерв’ю з використанням планшета (CAPI) було опитано 2025 респондентів, що мешкають у 109 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим).

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Похибка вибірки не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,9% – для показників близьких до 25%, 2,2% – для показників близьких до 12%, 1,5% – для показників близьких до 5%.

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