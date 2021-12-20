Зеленський прокоментував ймовірне розміщення ядерної зброї в Білорусі

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Президент України Володимир Зеленський, коментуючи можливість розміщення Росією ядерної зброї у Білорусі, заявив, що такими речами “не можна грати”.

Таку думку він висловив у понеділок, 20 грудня, на брифінгу за результатами саміту “Люблінського трикутника”в держрезиденції “Синьогора” в селі Гута Івано-Франківська область.

“Ми всі живі люди, але, мені здається, що будь-які залякування про міграцію ядерної зброї з Російської Федерації в різні куточки світу ми багато разів чули – про розміщення ядерної зброї і на тимчасово окупованій території Криму. Наразі ми чуємо інформацію щодо Білорусі. Я вважаю, що такими речами не можна грати”, – цитує Зеленського “Інтерфакс”.

Він також додав, що для України “це досить звична ситуація чергової інформаційної атаки з боку Росії”.

“Ми точно знатимемо, якщо так станеться, де розміщена частина ядерної зброї Російської Федерації”, – уточнив він.

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