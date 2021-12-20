СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3610687 +2536
Летальні випадки:
93262 +157
Одужали:
3338555 +6690
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 16503941 (+10987). Оновлено: 08:17 20.12.2021
Home / Україна / Політика / Зеленський прокоментував ймовірне розміщення ядерної зброї в Білорусі

Зеленський прокоментував ймовірне розміщення ядерної зброї в Білорусі

20/12/2021 14:51

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи можливість розміщення Росією ядерної зброї у Білорусі, заявив, що такими речами “не можна грати”.

Таку думку він висловив у понеділок, 20 грудня, на брифінгу за результатами саміту “Люблінського трикутника”в держрезиденції “Синьогора” в селі Гута Івано-Франківська область.

“Ми всі живі люди, але, мені здається, що будь-які залякування про міграцію ядерної зброї з Російської Федерації в різні куточки світу ми багато разів чули – про розміщення ядерної зброї і на тимчасово окупованій території Криму. Наразі ми чуємо інформацію щодо Білорусі. Я вважаю, що такими речами не можна грати”, – цитує Зеленського “Інтерфакс”.

Він також додав, що для України “це досить звична ситуація чергової інформаційної атаки з боку Росії”.

“Ми точно знатимемо, якщо так станеться, де розміщена частина ядерної зброї Російської Федерації”, – уточнив він.

Читайте також:
Не відкидаємо застосування ядерної зброї першими, – сенатор США про відповідь на агресію Росії

Унікальних переглядів: 107
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Кримськотатарський ресурсний центр закликає застосувати механізм санкцій щодо виконавців, які відвідували окупований Крим

Кримськотатарський ресурсний центр закликає застосувати санкції до понад двох сотень громадян Російської Федерації, також деяких інших держав, які проводили концертну або іншу публічну діяльність на території тимчасово окупованих Автономної...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse