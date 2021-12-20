У районі ООС двоє бійців підірвалися на вибуховому пристрої

У районі проведення операції Об’єднаних сил двоє українських військових отримали бойові травмування внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої.

Про це в понеділок, 20 грудня, інформує пресцентр штабу ООС у зведенні станом на 11:00.

“З початку доби, станом на 11:00, обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали травмування. Воїнам надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я одного військовослужбовця – тяжкий, другого – середньої тяжкості”, – йдеться в повідомленні.

Як інформувала “Новинарня“, протягом минулої доби, 19 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення режиму припинення вогню, одне з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Неподалік Новозванівки ворог вів вогонь з артилерії калібру 122 мм. У напрямку Світлодарська російські найманці вчинили обстріл із великокаліберних кулеметів.

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