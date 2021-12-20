Справа MH17: захист обвинуваченого визнав, що військові з курської бригади були на Донбасі

На місці катастрофи рейсу МН17. Фото Reuters

У Нідерландах на суді у справі про катастрофу MH7 захист обвинуваченого визнав, що російські військові з 53-ї зенітно-ракетної бригади ЗС Російської Федерації у липні 2014 року перебували на Донбасі та воювали проти України.

Про це повідомляє NU у понеділок, 20 грудня.

За даними видання, сьогодні, перш ніж на судовому засіданні почали зачитувати звинувачення, захист обвинуваченого росіянина Олега Пулатова вимагав, щоб до справи були долучені показання свідка S45. Саме цей свідок входив до складу 53-ї зенітно-ракетної бригади Збройних сил Росії та перебував на Донбасі у липні 2014 року.

У своїх свідченнях він заявляв, що ракета “Бук” нібито не могла збити малайзійський Boeing, але пізніше відмовився від своїх слів.

Суд дійшов висновку, що прокуратура мала право не включати ці свідчення до матеріалів справи, тому відмовив адвокатам.

Міжнародна спільна слідча група (JIT) у справі про катастрофу MH17 шукає фото, відео та документи у російському місті Курськ, звідки було відправлено зенітно-ракетний комплекс Бук.

У понеділок, 20 грудня, на суді в Нідерландах прокуратура почала зачитувати обвинувальний акт у справі МН17.

Прокурору потрібно три дні, щоб розповісти, як вони оцінюють докази у справі, у чому саме, на їхню думку, можна звинуватити трьох росіян та одного українця та яке покарання слід їм призначити, пише “Європейська правда”.

Усі чоловіки відіграли свою роль в організації, встановленні та згодом відведенні ракетної установки “Бук”, за допомогою якої влітку 2014 року був збитий літак Malaysia Airlines.

Прокуратура реконструювала це на основі великої кількості фото, відео та показань свідків. Є також перехоплені розмови, в яких підозрювані говорили про установку ракети та збиття MH17. Це буде розглянуто сьогодні та завтра, як і судово-медичні докази.

Очевидно, що прокуратура проситиме тривале ув’язнення, але чи буде це довічне, наперед невідомо.

“Питання, що MH17 був навмисно збитий. Це не має значення для питання провини, але це може мати значення для покарання”, – зазначила експертка з міжнародного кримінального права Меріке Де Хоон.

Вона очікує, що вирок також може відрізнятися для кожного підозрюваного, залежно від ролі, яку вони зіграли у збитті літака.

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Передісторія

Як інформувала “Новинарня“, Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, рейс MH17 Амстердам-Куала-Лумпур, був збитий на Донбасі неподалік від Сніжного Донецької області 17 липня 2014 року. На його борту перебували 298 осіб, усі вони загинули.

Міжнародне розслідування під егідою Нідерландів доводить, що літак збито з контрольованої сепаратистами території ракетним комплексом “Бук”, який прибув із Росії.

19 червня 2019 року Об’єднана слідча група назвала імена перших чотирьох підозрюваних в причетності до збиття літака. Це – Сергій Дубинський (“Хмурий”), Ігор Гіркін (“Стрелок”), Олег Пулатов (“Гюрза”), Леонід Харченко (“Кріт”). На засідання суду вони не з’являються.

Також підозрюваним визнали колишнього бойовика “ДНР” Володимира Цемаха, затриманого СБУ в ОРДЛО і відданого в Росію в рамках обміну полоненими.

Судовий процес у цій справі почався 9 березня 2020 року в судовому комплексі “Схіпхол” біля Амстердама.

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