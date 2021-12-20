Обстріли на Миколая: окупанти били зі ствольної артилерії під Новозванівкою

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Упродовж минулої доби, 19 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення режиму припинення вогню, одне з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр командування Об’єднаних сил у ранковому зведенні.

Неподалік Новозванівки ворог вів вогонь з артилерії калібру 122 мм.

У напрямку Світлодарська російські найманці вчинили обстріл із великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

“Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли”, – сказано у зведенні.

Станом на сьому годину ранку, з початку доби 20 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

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