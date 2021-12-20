Обстріли на Миколая: окупанти били зі ствольної артилерії під Новозванівкою

Упродовж минулої доби, 19 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення режиму припинення вогню, одне з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомляє пресцентр командування Об’єднаних сил у ранковому зведенні.
Неподалік Новозванівки ворог вів вогонь з артилерії калібру 122 мм.
У напрямку Світлодарська російські найманці вчинили обстріл із великокаліберних кулеметів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
“Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли”, – сказано у зведенні.
Станом на сьому годину ранку, з початку доби 20 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Читайте також:
“Не повторити помилок Обами”: у Вашингтоні кажуть про “чотиритижневе вікно”, щоб запобігти вторгненню РФ в Україну
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!