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Навчальний центр ССО продовжив флешмоб 30 Burpee Challenge

20/12/2021 19:38

Навчально-тренувальний центр Сил спеціальних операцій Збройних сил України продовжив флешмоб 30 Burpee Challenge з нагоди 30-річчя ЗСУ.

Відео з виконанням вправи оприлюднили в понеділок, 20 грудня.

“Ми, військовослужбовці навчально-тренувального центру Сил спеціальних операцій Збройних сил України, гідно несемо знамено Древнього Двозуба, щодня гартуємось у кагорті сталевих, щоб бути гідними нащадками Святослава Хороброго. Приймаємо естафету від побратимів по зброї та приєднуємося до флешмобу 30 Burpee Challenge з нагоди тридцятої річниці з Дня створення Збройних Сил України”, – йдеться в повідомленні.

Естафету передали далі – в Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Естафета полягає у 30-разовому виконанні “бьорпі” – відтисканні з присіданням та додатковою стійкою між повторами (це вправа для всього тіла, яка використовується в силових тренуваннях).

Відео доступне за посиланням. 

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