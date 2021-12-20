Навчальний центр ССО продовжив флешмоб 30 Burpee Challenge

Скріншот із відео

Навчально-тренувальний центр Сил спеціальних операцій Збройних сил України продовжив флешмоб 30 Burpee Challenge з нагоди 30-річчя ЗСУ.

Відео з виконанням вправи оприлюднили в понеділок, 20 грудня.

“Ми, військовослужбовці навчально-тренувального центру Сил спеціальних операцій Збройних сил України, гідно несемо знамено Древнього Двозуба, щодня гартуємось у кагорті сталевих, щоб бути гідними нащадками Святослава Хороброго. Приймаємо естафету від побратимів по зброї та приєднуємося до флешмобу 30 Burpee Challenge з нагоди тридцятої річниці з Дня створення Збройних Сил України”, – йдеться в повідомленні.

Естафету передали далі – в Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Естафета полягає у 30-разовому виконанні “бьорпі” – відтисканні з присіданням та додатковою стійкою між повторами (це вправа для всього тіла, яка використовується в силових тренуваннях).

Відео доступне за посиланням.

Читайте також:

Очаківські “морські котики” започатковують флешмоб до 30-річчя Збройних сил. ВІДЕО

Морпіхи в пустелі: 36 обрмп продовжила флешмоб до 30-річчя ЗСУ. ВІДЕО

Одеська військова академія долучилася до флешмобу з нагоди 30-річчя ЗСУ

8-ий полк ССО продовжив флешмоб до 30-річчя ЗСУ. ВІДЕО

131-й розвідбатальйон приєднався до челенджу з нагоди 30-ї річниці ЗСУ

Підрозділ ССО на Хребтіївському городищі продовжив флешмоб до 30-річчя ЗСУ