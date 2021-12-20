Мирослава Гонгадзе після 20 років у США повертається працювати до Києва

Мирослава Гонгадзе

Керівниця американської служби “Голосу Америки” Мирослава Гонгадзе очолила представництво мережі у Східній Європі. Вона переїде працювати до Києва у 2022 році.

Про це йдеться в офіційному повідомленні The Voice of America.

“На цій новій посаді вона координуватиме розвиток висвітлення подій у регіоні, що перебуває під загрозою гібридної війни та дезінформації. Поки російські війська гуртуються вздовж українського кордону та в загарбаному Росією Криму, Гонгадзе висвітлюватиме для глобальної аудиторії агресивну поведінку Кремля у Східній Європі, так само, як і наслідки російського та китайського впливів у регіоні”, — йдеться в повідомленні.

Мирослава Гонгадзе долучилась до американського іномовлення — “Голосу Америки” — у 2004 році. Нещодавно вона завершила річне навчання на стипендії фундації Nieman у Гарварді, де досліджувала стратегії висвітлення російської інформаційної війни.

“Для мене честь — продовжити свою сімнадцятирічну кар’єру у “Голосі Америки” на новій посаді керівниці представництва у Східній Європі. “Голос Америки” вже відіграє важливу роль для України як варте довіри джерело новин та зразок неупередженої, заснованої на фактах журналістики. Я рада зайнятись висвітленням подій в Україні, яка сьогодні є головним полем бою світової війни за демократію, та в усьому регіоні для глобальної аудиторії”, — цитують Мирославу Гонгадзе автори повідомлення.

Директорка “Голосу Америки” Йоланта Лопес каже, що призначення такої досвідченої журналістки, як Мирослава Гонгадзе, на роботу до Києва ілюструє орієнтованість “Голосу Америки” на потреби аудиторії, що спонукає компанію посилати найкращих репортерів у місця, де відбуваються найважливіші події.

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