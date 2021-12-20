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У Раді з’явилася пропозиція не відмовлятися від “мажоритарки” до 2027 року, Арахамія підтримує

20/12/2021 19:08

Члени депутатської групи “За майбутнє”, яку очолює “найкращий друг” олігарха Ігоря Коломойського Ігор Палиця, хочуть відновити змішану (пропорційно-мажоритарну) систему виборів.

Відповідний законопроєкт №6444 від групи нардепів “За майбутнє” зареєстровано 17 грудня на сайті Верховної Ради.

Ініціатори пропонують відтермінування зміни системи виборів нардепів зі змішаної (пропорційно-мажоритарної) до виключно пропорційної до 2027 року.

Авторами законопроєкту про відновлення мажоритарки, яка є одним із основних джерел політичної корупції в Україні, виступили фігуранти антикорупційних розслідувань, мажоритарники з низки областей — Сергій Мінько, Олександр Герега, Віктор М’ялик, Дмитро Лубінець, Ігор Молоток та Юрій Шаповалов.

Автори законопроєкту переконані, що новий Виборчий кодекс позбавив громадян України права самовисуватися та самостійно, ґрунтуючись виключно на власному волевиявленні, балотуватися на виборах народних депутатів України.

Крім того, нардепи у пояснювальній записці фактично визнають низький рівень розгалуженості мережі партійних осередків у регіонах України:

“В умовах вкрай низької “партизації” в регіонах запровадження фактичної монополії з боку політичних партій на участь у парламентських виборах через скасування змішаної (пропорційно-мажоритарної) системи є передчасним та недостатньо обґрунтованим політико-правовим рішенням”, – йдеться в документі.

Проєктом закону пропонується встановити перехідний період до 1 січня 2027 року, в рамках якого передбачено збереження змішаної (пропорційно-мажоритарної) системи виборів народних депутатів України. Метою запровадження перехідного періоду є якісна підготовка до запровадження нової пропорційної виборчої системи через активне партійне будівництво в регіонах України.

Рух “Чесно” наголошує, що ця ініціатива нардепів є вкрай непослідовною, адже під час розгляду нового Виборчого кодексу зауважень щодо подібних ризиків не було. Крім того, за новими виборчими правилами в Україні вже відбулись місцеві вибори, в яких самі ж нардепи від групи “За майбутнє” брали активну участь під час паралельного балотування до місцевих рад.

Очевидно, на зміну політичної позиції вплинули останні соціологічні рейтинги політичних партій, а також те, що більшість політичних партій не займається якісно партійним будівництвом.

Ідею повернення до мажоритарної системи підтримує і глава фракції “Слуга народу” Давид Арахамія.

В інтерв’ю “Інтерфакс-Україна” він заявив, що повернення до мажоритарно-пропорційної системи виборів до Верховної Ради підтримає понад 300 нардепів:

“Весь парламент підтримає. Думаю, буде голосів 300 із плюсом… Народні депутати вважають, що на величезних виборчих округах, які існують нині, неможливо досягти впізнаваності. Сьогодні у мажоритарника, який на одному окрузі обирався 10 років, округ збільшився втричі – ні він не знає людей, ні вони його. Часу, щоб познайомитись, немає. Виходить, створено якісь псевдоокруги, які не працюють, і існує можливість обрати до законодавчого органу випадкових людей”, – сказав Арахамія.

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Україна

У Раді з’явилася пропозиція не відмовлятися від “мажоритарки” до 2027 року, Арахамія підтримує

Члени депутатської групи “За майбутнє”, яку очолює “найкращий друг” олігарха Ігоря Коломойського Ігор Палиця, хочуть відновити змішану (пропорційно-мажоритарну) систему виборів. Відповідний законопроєкт №6444 від групи нардепів “За майбутнє” зареєстровано...

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