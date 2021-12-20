Кожара вийшов із СІЗО під заставу

Леонід Кожара

Ексглава МЗС України Леонід Кожара, який фігурує у справі про вбивство бізнесмена Сергія Старицького, вніс заставу та вийшов на волю з СІЗО.

Про це у фейсбуці написала дочка загиблого бізнесмена Катерина Старицька в понеділок, 20 грудня.

“Кожара вніс заставу і вийшов на волю, умови його домашнього арешту поки що невідомі (раніше суд безпідставно зменшив заставу). Це все відбувається при тому, що вже доведений експертизами факт убивства і їх більш ніж достатньо”, – поінформувала Старицька.

Вона нагадала, що незабаром буде вже два роки, як тривають судові розгляди у цій справі.

“Апеляцію на це рішення ні у нас (потерпілих), ні у прокурора не прийняли”, – написала Старицька.

Коментарі правоохоронців поки відсутні.

Нагадаємо, 22 лютого 2020 року в будинку в селі Чайки Київської області був виявлений мертвим 56-річний бізнесмен Сергій Старицький. Він із 1992 року займався рекламною та видавничою справою, свого часу був главою компанії “Перехід-media”, президентом хокейного клубу “Сокіл”, керівником департаменту міжнародних зв’язків Держтелерадіо України, входив до керівництва телеканалу “Інтер”, очолював холдинг Atlantic Group.

Смерть Старицького настала в будинку його друга, колишнього міністра закордонних справ України часів Віктора Януковича Леоніда Кожари. За даними поліції, Старицький, Кожара та його дружина влаштували застілля, після чого гостя знайшли застреленим із пістолета Кожари Jericho 941.

Спершу правоохоронці розглядали як основну версію самогубство, однак надалі перекваліфікували інцидент на умисне вбивство.

Друг і брат Старицького заявляли, що, за висновками правоохоронців, смертельний постріл було здійснено з кількох метрів, а 23 лютого життєлюб Сергій планував відзначати День радянської армії.

За інформацією журналістів, поліцейські експертизи встановили, що сліди продуктів пострілу були на одязі дружини Кожари Марини Козерод. У Старицького таких слідів не було.

Ексміністру 25 березня повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до 15 років.

Згодом слідчі поліції Київщини повідомили про підозру в наданні завідомо неправдивих показань Марині Козерод.

Колишнього очільника МЗС взяли під варту 11 червня в залі суду, відтоді запобіжний захід продовжувався.

Леонід Кожара був нардепом від Партії регіонів 2012 року. Обіймав посаду міністра закордонних справ в уряді Миколи Азарова у 2012-2014 роках (зокрема під час Революції Гідності). Противник євроінтеграції.

Був членом КПРС та Партії регіонів, надалі – партії “Соціалісти”.

У грудні 2018 року партія “Соціалісти” висувала кандидатуру Кожари на виборах президента, але балотуватися він не став.

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