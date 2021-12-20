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Космічний зонд НАСА записав звук атмосфери супутника Юпітера. АУДІО

20/12/2021 09:28

Космічний апарат НАСА зміг записати звук прольоту повз супутник Юпітера Ганімед.

Про це інформує сайт Jet Propultion Laboratory.

“Аудіозапис, створений при прольоті повз Ганімед у напрямку до Юпітера, пропонує драматичну подорож”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для фіксації науковці американського Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору скористалося технологією Waves, яка записує електричні та радіохвилі в магнітосфері Юпітера.

“Частоту було виведено в аудіо, щоби створити звуковий ряд”, – йдеться у матеріалі.

Зараз  науковці аналізують аудіозапис, намагаючись створити певну модель.

Jet Propultion Laboratory зазначає, що під час найближчого прольоту апарату “Джуно” до Ганімеда – упродовж 34-ї подорожі навколо Юпітера – космічний апарат перебував на відстані 1 038 км від поверхні супутника й рухався на швидкості 67 000 км\год.

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