Космічний зонд НАСА записав звук атмосфери супутника Юпітера. АУДІО

Космічний апарат НАСА зміг записати звук прольоту повз супутник Юпітера Ганімед.
Про це інформує сайт Jet Propultion Laboratory.
“Аудіозапис, створений при прольоті повз Ганімед у напрямку до Юпітера, пропонує драматичну подорож”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що для фіксації науковці американського Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору скористалося технологією Waves, яка записує електричні та радіохвилі в магнітосфері Юпітера.
“Частоту було виведено в аудіо, щоби створити звуковий ряд”, – йдеться у матеріалі.
Зараз науковці аналізують аудіозапис, намагаючись створити певну модель.
Jet Propultion Laboratory зазначає, що під час найближчого прольоту апарату “Джуно” до Ганімеда – упродовж 34-ї подорожі навколо Юпітера – космічний апарат перебував на відстані 1 038 км від поверхні супутника й рухався на швидкості 67 000 км\год.
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