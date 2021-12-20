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ДПСУ тепер збиватиме дрони-порушники без попередження

20/12/2021 18:49

Прикордонники отримали право збивати без попередження дрони-порушники та перехоплювати управління ними.

Про це в понеділок, 20 грудня, повідомили в Державній прикордонній службі України.

“Військовослужбовці Держприкордонслужби мають право застосовувати вогнепальну зброю з метою також пошкодження або знищення повітряних суден, які здійснюють польоти в межах прикордонної смуги, над або поряд з нашими катерами, кораблями, суднами забезпечення, об’єктами, що охороняються, в тому числі пунктами пропуску і КПВВ, місцями дислокації прикордонних нарядів, якщо такі польоти здійснюються з порушенням встановлених правил. Водночас, хочу наголосити, що в даному випадку зброя застосовується без попередження”, – сказав начальник управління організації ДПСУ Сергій Вороний. 

У коментарі “Українській правді” прикордонники уточнили, що, згідно з чинним законодавством особа, яка планує запускати безпілотний аппарат поза межами аеродромів, вертодромів або злітно-посадкових майданчиків у контрольованому прикордонному районі, має попередити прикордонників мінімум за пів години до старту та одразу по приземленню БПЛА.

Прикордонники пояснюють: впродовж останніх років збільшується кількість використання безпілотних літальних апаратів для здійснення протиправної діяльності. За допомогою дронів порушники здебільшого переправляють контрабандні сигарети, але не виключено, що безпілотники можуть низку використовуватися й для інших незаконних цілей.

У зв’язку з цим Держприкордонслужба України ініціювала змін до нормативно-правових актів, які були підтримані вищими органами влади. Зокрема зміни до закону України “Про Державну прикордонну службу України” дозволили прикордонникам застосовувати проти дронів порушників зброю та спецзасоби.
Вказано, що найближчим часом ДПСУ розпочне роботу з закупки засобів, які дозволять виявляти безпілотники та перехоплювати управління ними.

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