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Для стримання агресії Росії проти України заяв недостатньо, – Боррель

20/12/2021 10:17

Безпекова ситуація, що виникла внаслідок концентрації російських військ на кордонах України, стала головною темою для світової політики. Проте слів та заяв недостатньо, щоби стримати агресію Росії.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель у блозі, оприлюдненому на сайті Європейської служби зовнішніх дій в неділю, 19 грудня.

“Ми знаємо, що лише слів та заяв недостатньо, щоби змінити розрахунки російського керівництва, саме тому так важливо, що лідери ЄС продовжили наявні економічні санкції та попередили, що будь-які російські рухи проти України матимуть важкі наслідки. На цьому наголосили як президент Європейської ради, так і президент Єврокомісії”, – зауважив високий представник ЄС.

Він нагадав, що російське військове нарощування на кордонах України, що поєднується із ескалацією напруги, погрозами та підривними діями проти України, упродовж минулих тижнів перетворилося на провідну тему у міжнародних медіа та у світовій дипломатії.

Вони привели до активних дій на всіх рівнях та на всіх дипломатичних майданчиках: G7, НАТО, ОБСЄ, а також на рівні двосторонніх контактів.

Ця ж тема була в центрі зовнішньої політики ЄС цього тижня – під час зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів у 13 грудня, на дебатах у Європейському парламенті у 14 грудня, під час саміту Східного партнерства у середу та в ході засідання Європейської ради у четвер.

“Стосовно України всі погодилися, що настав момент бути твердими та об’єднаними, щоб стримати подальші ймовірні дії Росії. Ми маємо дотримуватися ключових принципів, на яких ґрунтується європейська безпека, які викладені в Паризькій хартії 1990 року та у Гельсінському заключному акті ОБСЄ, які були підписані Росією”, – сказав Боррель.

Він нагадав, що до таких базових принципів європейської безпеки належать повага до суверенітету та територіальної цілісності держав, непорушність міжнародно визнаних кордонів, право держав вільно вирішувати питання зовнішньої політики та організації власної безпеки.

“Європейський Союз погодився стосовно потужного послання для російського керівництва, що будь-які дії проти України і цих принципів з використанням військових або гібридних засобів матимуть серйозні наслідки”, – підкреслив високий представник ЄС.

Він зауважив, що остаточні наміри Росії досі не відомі, за винятком того, що вона прагне погрожувати Україні та послаблювати її. Тож надалі можуть розвиватися різні сценарії таких дій.

Боррель нагадав, що ЄС має сталі та багаторічні зв’язки з Україною, включаючи Дорадчу місію ЄС з реформ цивільного сектору безпеки в рамках Спільної політики з безпеки й оборони ЄС. Нещодавно Європейська сторона виділила 31 мільйон євро з Європейського фонду миру для підтримки Збройних сил України, включаючи розвиток їх спроможностей у сфері військової медицини та у кібернетичній обороні.

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