6,5 млн за півтора року: Притула відзвітував про благодійний фонд на основі Patreon

Сергій Притула на презентації фонду

Акаунт волонтера, шоумена і політика Сергія Притули на платформі Patreon перетнув позначку в 17 тис. дол./міс. а це рекорд серед українських акаунтів. Отримані гроші йдуть на благодійність. Як саме це працює, Сергій розказав на презентації свого фонду до Дня святого Миколая.

Про це повідомили “Новинарні” в комунікаційній команді Притули.

Зазначається, що за півтора року роботи Благодійний фонд Сергія Притули зібрав через Patreon 6,5 млн гривень допомоги (або 237 тис. доларів).

Також до загальної суми Притула додає і кошти своєї родини.

“Проблем в Україні, які не встигає покривати держава, на жаль, дуже багато. Я відчуваю себе посередником між тими, хто хоче допомогти, але не знає як, і тими, кому допомога потрібна, але бояться звернутися. Тому ваші пожертви ми вкладаємо у добрі справи”, – розповів Сергій Притула.

Благодійний фонд Притули працює з липня 2020-го. По допомогу до нього організації та громадські ініціативи часто звертаються самі.

Як розповіли в команді політика, благодійний фонд – один із двох напрямів волонтерської діяльності Сергія. Кошти з підписок на Patreon йдуть на соціальну допомогу центрам реабілітації і лікування дітей-сиріт та людей з інвалідністю. Для допомоги військовим він збирає кошти на окремий волонтерський рахунок.

“Іноді ми можемо відгукнутися на чийсь запит, а іноді шукаємо в регіонах самостійно. Нам у цьому допомагає мережа волонтерів по всій Україні, які діляться інформацією і радять, кому дійсно треба допомога, а не просто ноутбук чи плазма”, – розповів Притула.

Загалом реалізували понад 20 проєктів. Наприклад, для Центру соціально-психологічної реабілітації дітей у прифронтовому Лисичанську придбали обладнання для кухні і зробили ремонт їдальні. Фонд купив дві пральні машини для Олешківського дитячого будинку-інтернату. Понад 100 тисяч гривень пішло на облаштування навчального центру для групи активної реабілітації людей на Київщині.

“Ми відповідальні за гроші кожного нашого патрона. Зазвичай дякують фонду, а не патронам. Хоча насправді все саме завдяки кожному долару, який жертвують на цій платформі”, – зазначила керівниця фонду Ганна Гвоздяр.

У 2022 році фонд планує допомогти зі створенням трьох шелтерів – це притулки для жінок з дітьми, які зазнали домашнього насильства. Їх у трьох областях відкриє Православна церква в Україні.

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