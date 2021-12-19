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Відносна більшість поляків підтримує вступ України до НАТО

19/12/2021 15:03

Майже половина поляків (відносна більшість опитаних) підтримує вступ України в НАТО.

Як повідомляє “Польське радіо“, такі дані випливають з опитування, проведеного SW Research для порталу rp.pl.

У ході дослідження респондентам поставили питання: “Чи на вашу думку Україна повинна в майбутньому стати членом НАТО навіть коли б це загострило відносини між альянсом та Росією?”

“Так” на це питання відповіли 44,6% опитаних.

Відповідь “ні” дали 18,7% адресатів анкети.

36,7% респондентів не мали на цю тему власної думки.

Крім того, з опитування випливає, що майбутнє прийняття України до Північноатлантичного альянсу навіть за рахунок добрих відносин із Росією має більше прихильників серед чоловіків (49%), аніж серед жінок (41%). Слушним таке рішення вважає понад половина (52%) респондентів, яким виповнилося 50 років, а також 54% тих, чий місячний прибуток на члена родини становить від 1001 до 2000 злотих.

Дослідження проводилося агентством SW Research серед користувачів онлайн-панелі SW Panel 14-15 грудня 2021 року. Аналіз охопив 800 користувачів інтернету віком від 18 років. Вибірка була випадково-квотною. Структура вибірки була відкоректована із застосуванням аналітичної ваги так, аби вона відповідала структурі поляків старше 18 років з огляду на ключові риси, пов’язані із предметом дослідження. У формуванні ваги враховано суспільно-демографічні змінні.

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Україна

Відносна більшість поляків підтримує вступ України до НАТО

Майже половина поляків (відносна більшість опитаних) підтримує вступ України в НАТО. Як повідомляє “Польське радіо“, такі дані випливають з опитування, проведеного SW Research для порталу rp.pl. У ході дослідження...

Війна з Росією

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