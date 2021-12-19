Свято Миколая: відбулася божественна літургія ПЦУ. ВІДЕО

Церква Миколи Притиска

У неділю, 19 грудня, християни східного обряду вшановують пам’ять Святителя і Чудотворця Миколая. Глава Православної церкви України з нагоди свята відправив божественну літургію в храмі Миколая Чудотворця (Миколи Притиска) на Подолі в Києві.

Літургія розпочалася о 9-й ранку і транслювалася на телеканалі UA:Перший та на сторінці митрополита Київського і всієї України Епіфанія у фейсбуці.

“Добрі діла, справи милосердя і благодійності мають свою основу в істинній вірі, нею живляться, нею спонукаються та, у свою чергу, її засвідчують. Святитель Миколай тому і називається найперше зразком, правилом, каноном віри, що його життя є еталоном, прикладом, з яким ми можемо звіряти наше життя, щоби зрозуміти, чи справді воно є таким, яким має бути життя християн”, – сказав митрополит Епіфаній.

Він зацитував Євангеліє від Матфія (Мф. 5:16): “Так нехай сяє світло ваше перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця вашого Небесного”.

Напередодні свята Миколая в Києві на Софійській площі відбулася урочиста церемонія запалення вогнів головної ялинки України.

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