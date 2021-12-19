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На тлі ескалації: Київ відвідала делегація Конгресу США

19/12/2021 19:57

Делегація Конгресу США, зокрема троє конгресменів, відвідала Київ для обговорення російської ескалації на кордоні.

Про це в неділю, 19 грудня, повідомила пресслужба посольства США в Україні.

“Представник Конгресу США Джейсон Кроу очолив делегацію Конгресу, яка відвідала Київ, щоб обговорити російське агресивне військове нарощування в Україні і навколо неї та почути оцінки українських офіційних осіб та військового керівництва”, – сказано в повідомленні.

Крім демократа Кроу, до делегації увійшли члени Палати представників Конгресу від Республіканської партії – Бред Венструп і Рік Кроуфорд. Вони “підкреслили двопартійну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та її євроатлантичної траєкторії”.

“Делегація також підтвердила відданість США шляху дипломатії та діалогу у деескалації напруженості, спричиненої нарощуванням військових сил Росії, а також підтримці жорстких заходів у відповідь на будь-яке подальше військове вторгнення Росії на суверенну українську територію”, – зазначили в диппредставництві.

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Передісторія

Як інформувала “Новинарня“, наприкінці жовтня 2021 року американські ЗМІ, зокрема The Washington Post i Politico, оприлюднили дані, що свідчать про концентрацію Росією військ та військової техніки біля кордонів з Україною. Супутникові знімки, зроблені Maxar Technologies, продемонстрували накопичення російських військ та озброєнь біля міста Єльня у Смоленській області.

Цю інформацію заперечили в ГУР Міноборони та РНБО України, зазначивши, що це “свідома дезінформація”. Українські силовики дали зрозуміти, що йдеться про звичну присутність російських військ неподалік кордонів України.

6 жовтня речник Пентагону офіційно підтвердив “незвичайну” концентрацію військ РФ біля кордону України.

Речник Кремля Дмитро Пєсков називав “безпідставним нагнітанням напруженості” інформацію у західних ЗМІ про плани РФ щодо вторгнення на територію України та заявляв, що це “внутрішня справа Росії”.

Міністр оборони України Олексій Резніков у США 19 листопада заявив, що не вірить у “великий наступ Росії”.

Однак 21 листопада вийшло інтерв’ю начальника ГУР МОУ Кирила Буданова американському військовому виданню. Він наголосив, що Росія сконцентрувала понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів з Україною, а масштабне вторгнення з трьох напрямків готується на січень-лютий 2022 року.

3 грудня міністр оборони Олексій Резніков заявив у Раді, що Російська Федерація може досягнути найбільшої готовності для ескалації агресії проти України наприкінці січня 2022 року.

4 грудня видання Washington Post написало: американська розвідка робить припущення, що Росія планує наступ на Україну на кількох фронтах на початку 2022 року за участі до 175 тисяч військовослужбовців.

Концентрація військ РФ біля північного і східного кордонів України з політичною метою спостерігалася також навесні 2021 року.

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17 грудня міністерство закордонних справ Росії опублікувало проєкти договору зі США та угоди з НАТО про так звані “гарантії безпеки”, яких вимагає Володимир Путін. Зокрема йдеться про неприпустимість розширення НАТО, заборону на розміщення зброї НАТО і проведення навчань у Східній Європі включно з Україною тощо. 15 грудня Москва передала ці вимоги американській стороні.

Вимоги є вочевидь неприйнятними не лише для України, а й для країн-членів НАТО у Східній та Південній Європі.

Речниця Білого Дому Джен Псакі 17 грудня заявила, що Сполучені Штати не почнуть консультації з питання безпеки в Європі без європейських союзників і партнерів.

Прессекретар МЗС України Олег Ніколенко наголосив, що лише Україна та члени НАТО мають право вирішувати вектор подальшого розвитку своїх відносин, зокрема і в питанні набуття Україною членства в Альянсі.

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Україна

На тлі ескалації: Київ відвідала делегація Конгресу США

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