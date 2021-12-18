Україна посідає 8-ме місце у світі за числом своїх мігрантів

Україна посідає 8-ме місце у світі за кількістю міжнародних мігрантів свого (українського) походження.

Про це інформує офіс уповноваженого з прав людини з нагоди Міжнародного дня мігранта 18 грудня.

“За кількістю міжнародних мігрантів українського походження Україна посідає 8-ме місце”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в останні десятиліття міграція набула величезних масштабів. Унаслідок глобалізації суспільства значно збільшилася кількість людей, які прагнуть і здатні переміститися в інші місця.

Наразі кожна 35-та людина у світі живе, навчається або працює за межами своєї країни. Загальна чисельність мігрантів становить понад 300 мільйонів осіб.

“За даними ООН, загальна частка мігрантів від всіх жителів планети становить близько 3,5%. Переважна більшість яких походить з Індії, Мексики та Китаю. Крім того, основна частка мігрантів проживає лише в десяти країнах: США, Німеччині, Саудівській Аравії, Росії, Великій Британії, ОАЕ, Франції, Канаді, Австралії, Італії”, – сказано в повідомленні.

У омбудсмана нагадали, що 19 вересня 2016 року Генеральна Асамблея ООН прийняла низку зобов’язань з питань біженців та мігрантів, які містяться в Нью-Йоркській декларації з тим, щоб посилити заходи захисту цих осіб.

Крім того, Нью-Йоркська декларація засвідчує політичну волю світових лідерів, спрямовану на порятунок життів та захист прав людини.

10 грудня 2018 року на Міжурядовій конференції у Марракеші (Марокко) представники 164 держав схвалили Глобальний договір про безпечну, впорядковану і легальну міграцію.

Як відомо, 18 грудня світова спільнота відзначає Міжнародний день мігранта. У цей день в 1990 році Асамблея прийняла Міжнародну конвенцію про захист прав всіх трудящих-мігрантів і членів їх сімей.

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