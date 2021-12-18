“Стоятимемо на стороні України”: міністр оборони Данії запевнила в підтримці щодо стримування агресії РФ

Міністри оборони Данії та України Тріне Брамсен і Олексій Резніков. Фото: пресслужба Міноборони

Королівство Данія підтримує Україну в її прагненні зміцнювати обороноздатність, переймати євроатлантичні підходи і стандарти та впроваджувати їх у Збройних силах.

На цьому наголосила міністр оборони Данії Тріне Брамсен під час зустрічі з очільником Міноборони України Олексієм Резніковим та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним у Києві, передає АрміяInform.

Брамсен також запевнила у незмінності підтримки Данією суверенітету і територіальної цілісності України та готовності Королівства сприяти вирішенню російсько-українського конфлікту політико-дипломатичним шляхом.

Головною темою робочого візиту військової делегації Збройних сил Данії в Україну стало поглиблення українсько-данських відносин в оборонній сфері: підтримка України у стримуванні агресії РФ, посилення взаємосумісності українського війська з арміями країн-членів НАТО на шляху до інтеграції України до Альянсу тощо.

“Україна є дуже важливою країною для нас. Це близький партнер Данії. І я хочу надіслати чіткий сигнал про те, що ми стоятимемо на стороні України, і що безпека України безпосередньо впливатиме на безпеку Данії та всього Заходу”, – наголосила Брамсен.

Під час зустрічі в Києві данську сторону поінформували щодо безпекової ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил та навколо кордонів України. Була також обговорена ситуація в сусідніх державах, зокрема в контексті створення Росією штучної міграційної кризи на польсько-білоруському кордоні.

Міністр Брамсен також відвідала Залу пам’яті захисників України у Міністерстві оборони і вшанувала загиблих українських воїнів, поклавши квіти до Стели з Дзвоном пам’яті.

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