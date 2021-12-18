Число активних хворих на “ковід” в Україні спадає місяць поспіль

За минулу добу, 17 грудня, в Україні зареєстрували 7 503 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в суботу, 18 грудня, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 2 018 осіб (попередньої доби – 2 028).

За офіційними даними, одужали 18 534 особи.

Від ускладнень померли 288 людей.

Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії повідомляли 4 листопада 2021 року – 27 377.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 16 листопада 2021 року – 838.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 604 549 осіб; одужало – 3 324 999; летальних випадків – 92 929.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 18 грудня 2021 року лабораторно зафіксовано понад 273,668 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,344 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 8,642 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 186 621 активний випадок COVID-19. За добу число “діючих” хворих зменшилося на 11 319.

Напередодні, в п’ятницю, показник динаміки нових хворих становив -13 079, у четвер -16 264, у середу -18 554, у вівторок -20 234, у понеділок -6 081, у неділю -6 589, у минулу суботу -16 174.

Число активних хворих по Україні спадає 30 днів поспіль.

Найбільше нових хворих за добу зареєстрували в Києві (1 395) та Полтавській області (443).

За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 674 дитини та 154 медпрацівники.

За добу проведено тестувань: методом ПЛР – 35 092, методом ІФА – 7 853, експрес-тестами на антиген – 35 721.

За весь час пандемії в Україні протестовано на коронавірус методом ПЛР – 16 474 655.

Вакцинація

За добу 17 грудня вакциновано проти “ковіду” 136 962 людини. Першу дозу отримало 42 544 особи, повністю імунізовані (отримали другу дозу) – 94 358 людей, додаткову дозу отримали 60 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 355 540 людей, з них отримали першу дозу – 14 355 538 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 919 024 людини, отримали додаткову дозу – 74 людини.

Загалом проведено 27 274 636 щеплень.

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Передісторія

У Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.

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