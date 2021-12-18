Путін передав “Ростеху” український НДІ аеропружних систем в окупованій Феодосії

Виробництво на НДІ аеропружних систем у Феодосії

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про передачу феодосійського Науково-дослідного інституту аеропружних систем, що в окупованому Криму, російській корпорації “Ростех”.

Відповідний документ глави держави-агресора від 13 грудня опублікований на офіційному інтернет-порталі правової інформації Росії.

“Прийняти пропозицію уряду Російської Федерації про перетворення ФГУП «НИИ аэроупругих систем» (Феодосія, Республіка Крим) в акціонерне товариство, 100% акцій якого перебуває у федеральній власності і передається як майновий внесок Російської Федерації державній корпорації щодо сприяння розробці, виробництву та експорту високотехнологічної промислової продукції «Ростех»”, – сказано в указі.

Як відомо, НДІ аеропружних систем почав свою роботу в 1961 році. Основним завданням підприємства було відпрацювання та випробування парашутно-десантних систем. Із 1971 року цей НДІ займається розробками парашутів, парапланів, аеростатів та уловлювальних сіток.

Організація має розвинену інфраструктуру для наукових досліджень та виробництва парашутних систем та м’яких конструкцій різного призначення.

До окупації Криму Росією НДІ аеропружних систем входив до складу державної корпорації “Укроборонпром”.

Феодосійський НДІ фігурував у списку з 13 великих експропрійованих підприємств Криму, які Росія включила до програми “приватизації” на 2017 рік, проте об’єкт так і не був проданий.

Раніше повідомлялося, що захоплений Росією суднобудівний завод “Море” у Феодосії також передали російській державній корпорації “Ростех”.

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