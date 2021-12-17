Україна депортувала до Вірменії “кримінального авторитета” із санкційного списку РНБО

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Українські правоохоронці повернули до Вірменії “кримінального авторитета”, який у травні 2021 року потрапив під санкції рішенням Ради нацбезпеки і оборони.

Про це в п’ятницю, 17 грудня, інформує департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

“Співробітники управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції спільно з працівниками міграційної служби на виконання рішення РНБО та з метою унеможливлення поширення злочинного впливу примусово повернули 41-річного іноземця до країни його походження”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що громадянин Вірменії потрапив під санкції, запроваджені до суб’єктів підвищеного злочинного впливу рішенням Ради національної безпеки та оборони, у травні цього року. Уточнюється, що він був лідером етнічного угруповання.

За даними правоохоронців, у липні 2021 року поліцейські вже затримували та спільно з міграційною службою видворяли так званого “кримінального авторитета” за межі країни.

Але, як заявили у відомстві, цей чоловік натомість нелегально повернувся в Україну і переховувався в Одесі без оформлення належних документів. Тож правоохоронці його затримали та через день повернули до країни походження.

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