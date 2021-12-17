У фракції партії “Голос” змінилося керівництво, окремі нардепи готують судові позови

Олександра Устінова

Перший заступник Голови Верховної Ради Олександр Корнієнко оголосив про обрання Олександри Устінової головою фракції “Голос” у Верховній Раді, а Юлії Клименко – її заступницею.

Про це він оголосив перед закриттям позачергового засідання парламенту в п’ятницю, 17 грудня, передає “Укрінформ”.

“Відповідно до статті 60 Закону України “Про Регламент Верховної Ради” повідомляю про обрання народного депутата України Устінової Олександри Юріївни на посаду голови депутатської фракції політичної партії “Голос” у Верховній Раді України дев‘ятого скликання. Заступником голови депутатської фракції політичної партії “Голос” обрано Клименко Юлію Леонідівну”, – сказав Корнієнко.

Устінова вже прокоментувала своє призначення.

“Дякую колегам з фракції за довіру. Роль керівника об‘єднання виконувала останні 4 місяці і намагалася виправдати довіру колег. Першою ж моєю пропозицією на посаді керівника фракції буде винесення на обоговорення фракції обрання нового керівника та затвердження демократичного положення, яке не дасть можливості зловживати владою жодному керівнику”, – написала вона на ФБ.

Народний депутат Ярослав Железняк має намір оскаржити в суді обрання народного депутата Олександри Устінової керівником фракції “Голос”.

“Учора ми дізналися, що якийсь адвокат із Дніпра подав позов до Печерського районного суду щодо скасування положення про фракцію партії “Голос”. Був тиск на суддю, тиснув відповідно Андрій Єрмак і вся “рать” Офісу президента для того, щоб у порушення термінів отримати ухвалу суду… Відразу ж так вийшло, що Олександр Корнієнко (перший віце-спікер – Н.) отримав рішення фракції, яке я не підписував, про оголошення того, що нібито Олександру Устінову (член фракції “Голос”, голова об’єднання “Справедливість”) -Н.)… і Юлію Клименко призначити головою та заступником голови фракції… Ми цього не визнаємо: подаватимемо до суду відповідні кримінальні справи, зокрема й на пана Корнієнка…” – заявив Железняк журналістам у кулуарах парламенту в п’ятницю.

У свою чергу голова партії “Голос” Кіра Рудик зазначила, що апарат ВР не може поки що надати їхній політсилі та фракції згадану ухвалу суду, а саму справу було зареєстровано в Окружному адміністративному суді Києва нібито півгодини тому.

“Наразі жодних документів нам не надали, і ми бачимо, що це рішення є виключно політичним, а тому не має юридичної сили”, – додала вона.

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