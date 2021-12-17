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Солдат ЗС Росії зашив собі рота після сварки з дівчиною

17/12/2021 21:03

У Росії солдат Збройних сил Російської Федерації зашив собі рота.

Інцидент трапився у військовій частині поблизу Челябінська.

Як зазначають російські телеграм-канали з посиланням на внутрішні доповідні, солдат Іван Шурмєльов зашив собі рот після сварки зі своєю дівчиною.

“… Вирішив покарати себе за “грубу мову”, бо під час суперечки він нахамив своїй зайці”, – йдеться в повідомленні.

Як можна побачити з довідки, хлопець 2002 р.н. раніше навчався в Тюменському духовному училищі.

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