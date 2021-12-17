Солдат ЗС Росії зашив собі рота після сварки з дівчиною

У Росії солдат Збройних сил Російської Федерації зашив собі рота.
Інцидент трапився у військовій частині поблизу Челябінська.
Як зазначають російські телеграм-канали з посиланням на внутрішні доповідні, солдат Іван Шурмєльов зашив собі рот після сварки зі своєю дівчиною.
“… Вирішив покарати себе за “грубу мову”, бо під час суперечки він нахамив своїй зайці”, – йдеться в повідомленні.
Як можна побачити з довідки, хлопець 2002 р.н. раніше навчався в Тюменському духовному училищі.
Читайте також:
У Росії горить корвет “Проворный”. ВІДЕО
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!