Солдат ЗС Росії зашив собі рота після сварки з дівчиною

Фото з ТГ-каналів

У Росії солдат Збройних сил Російської Федерації зашив собі рота.

Інцидент трапився у військовій частині поблизу Челябінська.

Як зазначають російські телеграм-канали з посиланням на внутрішні доповідні, солдат Іван Шурмєльов зашив собі рот після сварки зі своєю дівчиною.

“… Вирішив покарати себе за “грубу мову”, бо під час суперечки він нахамив своїй зайці”, – йдеться в повідомленні.

Як можна побачити з довідки, хлопець 2002 р.н. раніше навчався в Тюменському духовному училищі.

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