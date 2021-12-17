Інструмент річних нацпрограм на шляху України до НАТО: експерти виступили з пропозиціями до уряду

15 грудня відбулося експертне обговорення “Чи ефективно Україна використовує інструмент річних національних програм на шляху до НАТО?”, організоване Радою громадського нагляду (РГН) за виконанням Річної національної програми Україна-НАТО.

Експерти дискутували щодо того, якою має бути пріоритетність задач при формуванні Річної національної програми (РНП) та як оцінювати прогрес реалізації передбачених нею реформ.

“Обговорення щодо реалізації РНП особливо актуальне на тлі заяви Путіна від 10 грудня, в якій він вимагає від НАТО скасувати рішення Бухарестського саміту 2008 року про майбутнє членство України та Грузії в Альянсі. Це означає, що необхідно посилити наші кроки для руху в НАТО. Єдиний шлях – отримання Плану дій щодо членства в Альянсі. Для цього потрібне виконання Річної національної програми, адже вона передбачає широкий спектр реформ – від сектору безпеки й оборони до антикорупційних і антимонопольних дій, реформи судової та правоохоронної сфери, системи державного управління, енергетики та екології. Всі ці зміни потрібні для інтеграції в НАТО”, – зазначають організатори з Ради громадського нагляду.

В обговоренні взяли участь:

Ігор Коліушко, директор Центру політико-правових реформ,

Роман Куйбіда, експерт Центру політико-правових реформ,

Михайло Жернаков, директор фундації DeJure,

Олена Галушка, експерт Центру протидії корупції,

а також – члени РГН:

Сергій Квіт, професор НаУКМА;

Антон Сененко, старший науковий співробітник Інституту фізики Національної Академії наук України;

Стефан Романів, перший віцепрезидент Світового конгресу українців.

Учасники обговорення вступили з пропозиціями таких кроків:

запропонувати Кабінету Міністрів України провести публічний звіт виконання РНП за 2021 рік; запропонувати Кабміну розглянути пропозиції експертів та членів РГН до плану виконання Річної національної програми на 2022 рік; залучити експертну спільноту для підготовки урядового плану виконання РНП на 2023 рік; розглянути пропозиції до змін до Положення про розробку РНП, щоб унеможливити втрату часу щодо введення РНП в дію та закріпило публічність звіту про його виконання.

Як повідомили організатори, до 30 грудня Рада громадського нагляду проведе додаткове експертне опитування онлайн, а до 12 січня – погодить спільне звернення від експертної спільноти. На 12 січня учасники заходу домовилися провести наступну експертну зустріч, щоб сформувати кінцевий список пропозицій для уряду щодо плану заходів на 2022 рік.

Заповнивши цю форму, можна внести пропозиції щодо формування РНП Україна-НАТО на 2022 рік для їх подальшого спрямування до Кабінету Міністрів: https://bit.ly/3F1wBh6

Трансляцію обговорення можна переглянути за посиланням:

(англійською мовою – тут).

Довідка

Рада громадського нагляду виконання Річної національної програми Україна-НАТО (РГН) – громадська ініціатива, покликана шляхом моніторингу, експертного аналізу та адвокації сприяти реалізації реформ, передбачених Річною національною програмою.

Установче засідання РГН відбулося 29 листопада 2021 року.

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