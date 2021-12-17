В окупованому Севастополі в храмі УПЦ МП відкрили фотовиставку Петросяна, присвячену Путіну

У нижньому храмі Свято-Володимирського кафедрального собору так званої УПЦ МП в Херсонесі, на території окупованого Севастополя, відкрили фотовиставку Сергія Петросяна “Президент Російської Федерації Володимир Путін на Чорноморському флоті та в місті Севастополі”.
Про це інформує “Релігія в Україні” з посиланням на сайт Севастопольського благочиння так званої УПЦ МП.
Виставку в місті, окупованому Російською Федерацією, відкрили благочинний Севастопольського церковного округу так званої УПЦ МП протоєрей Сергій Халюта і командувач Чорноморського флоту РФ адмірал Ігор Осипов.
В урочистій церемонії узяли участь російські військові та місцеві парафіяни.
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