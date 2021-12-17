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Проблема з постачанням вугілля розв’язана, – Шмигаль

17/12/2021 13:27

На сьогодні проблема з постачанням вугілля на теплові електростанції та теплоелектроцентралі України вирішена, щомісячне постачання палива становить 2 млн тонн при споживанні 1,7 млн тонн.

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п’ятницю, 17 грудня, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Стосовно наявності вугілля – сьогодні баланс позитивний. Ми видобуваємо й імпортуємо у сумі 2 млн тонн у місяць при споживанні 1,7 млн тонн. З вугіллям на сьогодні проблема, за інформацією Міністерства енергетики, вирішена”, – сказав Шмигаль, якого цитує “Укрінформ“.

За його словами, уряд ухвалив усі необхідні рішення, щоб забезпечити стабільність енергосистеми.

Зокрема, Шмигаль прокоментував ситуацію із запасами вугілля на Луганській ТЕС.

“У разі продовження зі сторони РФ заборони на провезення вугілля на Луганську ТЕС, оскільки іншого залізничного шляху немає, буде подаватися газ за відповідною ціною як додаткова послуга”, – сказав прем’єр.

Денис Шмигаль запевнив, що місто Щастя та інші населені пункти, які Луганська ТЕС забезпечує теплом, не залишаться без послуги.

“Стосовно запасів газу, то їх вистачає, щоб пройти опалювальний сезон”, – додав прем’єр.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, нібито Служба безпеки направила Кабінету Міністрів лист, в якому попередила про критично низький рівень запасів вугілля на ТЕС і ТЕЦ. У “Слузі народу” заперечували ці дані.

Як відомо, 16 грудня в Україну прибули ще два судна зі 131 тис. тонн вугілля із США та Колумбії. До цього, 5 грудня та 20 листопада, до українських портів прибули три кораблі із вугіллям.
Станом на 13 грудня 2021 року запаси вугілля на складах теплоелектростанцій становили 451 тис. т, що на 8,7% більше порівняно із запасами на 6 грудня.

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