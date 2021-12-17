В Україні за добу виявили 8899 нових COVID-хворих, одужали понад 21,6 тис. людей

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За минулу добу, 16 грудня, в Україні зареєстрували 8 899 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в п’ятницю, 17 грудня, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 2 028 осіб (попередньої доби – 2 089).

За офіційними даними, одужали 21 650 осіб.

Від ускладнень померли 328 людей.

Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії повідомляли 4 листопада 2021 року – 27 377.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 16 листопада 2021 року – 838.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 17 грудня 2021 року лабораторно зафіксовано понад 272,964 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,337 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 8,592 млрд.

За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 779 дитини та 98 медпрацівників.

За добу проведено тестувань: методом ПЛР – 33 652, методом ІФА – 7 824, експрес-тестами на антиген – 36 231.

За весь час пандемії в Україні протестовано на коронавірус методом ПЛР – 16 439 563.

Вакцинація

За добу 16 грудня вакцинована проти “ковіду” 132 991 людина. Першу дозу отримало 43 939 осіб, повністю імунізовані – 89 038, додаткову дозу отримали 14.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 312 996 людей, з них отримали першу дозу – 14 312 994, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 824 666.

Загалом проведено 27 137 674 щеплення.

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Передісторія

У Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.

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