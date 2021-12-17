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Колишньому чиновнику МОУ повідомили про підозру за непридатні катери з “Кузні на Рибальському”

17/12/2021 18:29

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому начальнику військового представництва Міністерства оборони у справі про постачання до Збройних сил України десантних катерів “Кентавр” невідповідної якості.

Про це повідомила пресслужба ДБР в п’ятницю, 17 грудня.

Установлено, що посадовець у змові з керівництвом ПрАТ “Завод “Кузня на Рибальському” підробив та видав офіційні документи, згідно з якими остаточна збірка двох десантних катерів “Кентавр” із проведенням випробувань їх ходових характеристик вважаються завершеними.

Натомість слідство встановило, що військовому було відомо про те, що вказані випробування не проводилися взагалі. Більше того, посадовець знав, що проєкт цих катерів не відповідав вимогам, які ставилися замовником – Міноборони, а саме у частині показників водотоннажності, осадки, максимальної швидкості ходу та висоти надводного борту, ідеться в повідомленні.

Це було обумовлено багатьма помилками при розробці проєкту та некоректними рішеннями, які допустив виконавець – “Кузня на Рибальському”. Тому виготовлена неякісна продукція від виконавця не мала бути прийнята.

Експосадовець підозрюється у перевищенні військовою службовою особою влади та службових повноважень, в умовах особливого періоду, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 426-1 Кримінального кодексу України), а також у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 ККУ).

Санкції статей передбачають позбавлення волі на строк до 10 років.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора, оперативний супровід – ГОУ ДБР.

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