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Дріт і укріплення: Шмигаль розповів, як Україна посилює кордон із Білоруссю

17/12/2021 13:11

Програма розбудови державного кордону передбачає створення як відповідної цивільної інфраструктури, так і прикордонної.

Як передає “Укрінформ”, про це в п’ятницю, 17 грудня, під час години запитань до уряду у парламенті повідомив глава Кабміну Денис Шмигаль, відповідаючи на питання щодо термінів завершення укріплення державного кордону на межі з Білоруссю.

Зараз роботи фінансують з резервного фонду, однак у держбюджеті на 2022 рік на ці потреби гроші виділені окремим рядком.

“Стосовно укріплення ділянки кордонів. Урядом, Міністерство внутрішніх справ, Державною прикордонною службою розроблена програма розбудови державного кордону: окремо цивільної інфраструктури, пунктів пропуску, і окремо інфраструктури прикордонної, яка захищає нашу державу зі всіх сторін, не лише зі сторони одної з держав. Відповідно на сьогодні виділені кошти з резервного фонду, закуплені відповідні засоби, зокрема, законтрактована закупівля колючого дроту, робляться відповідні укріплення. Станом на сьогодні, це вже понад 50 км. На тих ділянках де найбільш імовірні, назвемо так, певні дії зі сторони інших держав, відповідно ця робота активно продовжується”, – сказав Шмигаль.

Нагадаємо, українські силовики почали навчання біля кордонів Білорусі в рамках операції “Полісся”. Це сталося після того, як влада РБ за сприяння РФ влаштувала штучну міграційну кризу на кордонах із Литвою та Польщею й почала загрожувати таким Україні.

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