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Зеленський назвав головні завдання на 2022 рік і пригрозив олігархам

16/12/2021 16:58

Президент Володимир Зеленський назвав “антиолігархічний закон однією з найважливіших подій прийдешнього року”.

Як передає “Новинарня“, про це йдеться у колонці для спецпроєкту “НВ” та The Economist “Світ попереду 2022”.

“У травні 2022 року з’явиться максимально чітка червона лінія – для тих, хто вважає ще з 90-х років, що держава — це їхня особиста власність. Почне діяти антиолігархічний закон. Це найпотужніший крок для детінізації економічних та політичних відносин в Україні”, – сказав gрезидент.

У колонці Зеленський “пригрозив” олігархам, що він “не пробачатиме” їм “змов і схем”.

“Цей крок уже зроблено, і назад його не відіграти, хоч би що намагалися зробити панове олігархи. Можете об’єднуватись у бізнесі, але жодних змов і схем, щоб “злити” державу, ніхто вам більше не пробачить. І купувати політиків, щоб вибивати для себе економічні привілеї, у вас більше не вийде. Закон один для всіх”, – заявив глава держави.

Іншими ключовими подіями та завданнями на 2022 рік Зеленський назвав продовження кампанії з вакцинації, судову та інфраструктурну реформи.

“Жодна людина не може й не має терпіти втому довго. Це шлях до вигоряння, зневіри та втрати надії. Тому держава зобов’язана пропонувати рішення, здатні вберегти суспільство від таких відчуттів. З цього погляду 2022 рік вирішальний для України… Тільки повний курс щеплення для абсолютної більшості людей стане передумовою для того, аби забути про карантин”, – наголосив президент.

Нагадаємо, Верховна Рада 23 вересня ухвалила закон “Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)”.
4 листопада його підписав голова парламенту Руслан Стефанчук, а 5 листопада президент Володимир Зеленський. Закон набув чинності 7 листопада.

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