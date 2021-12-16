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Євросоюз передав Нацполіції 10 мобільних лабораторій для інспекторів-криміналістів

16/12/2021 20:12

Міжнародні партнери передали Національній поліції України десять пересувних криміналістичних лабораторій.

Це спеціальне оснащення допоможе правоохоронцям ефективніше розслідувати тяжкі злочини і боротися з організованою злочинністю, інформує пресслужба Національної поліції.

“Спеціальні пересувні лабораторії для експертів-криміналістів були придбані в рамках комплексу заходів підтримки України з боку Європейського Союзу, зокрема, програми “ПРАВО-поліція” за підтримки Управління ООН з обслуговування проектів (ЮНОПС) та Консультативної місії ЄС в Україні”, – йдеться в повідомленні.

Мобільні лабораторії отримали експерти-криміналісти дев’яти областей України – Київської, Одеської, Львівської, Кіровоградської, Вінницької, Хмельницької, Полтавської та Чернівецької.

Ще одна лабораторія буде передана Національній академії внутрішніх справ для практичного навчання майбутніх експертів-криміналістів.

Заступниця міністра внутрішніх справ України Мері Акопян зазначила, що пересувні криміналістичні лабораторії – це сучасна техніка, яка допоможе швидше і якісніше збирати докази на місці скоєння тяжких і особливо тяжких злочинів.

“Ми вдячні нашим партнерам, які продовжують послідовно підтримувати Міністерство внутрішніх справ і Національну поліцію. Представництво Європейського Союзу, Консультативна місія Європейського Союзу, Управління з впровадження проектів ООН в Україні – це наші партнери, які добре розуміють, що саме нам потрібно для поліпшення рівня служби Національної поліції. Тому ми вдячні за таку послідовну підтримку”, – наголосила заступниця глави МВС.

Заступник голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе уточнив, що щорічно в Україні скоюють 1 млн 800 тис. кримінальних правопорушень, кожен п’ятий злочин скоєно в умовах неочевидності, а для розкриття таких злочинів потрібні спеціальні знання і Європейська техніка.

За його словами, десять сучасних мобільних криміналістичних пересувних лабораторій оснащені найвищими і сучасними витратними матеріалами – балістичною, біологічною, трасологічною і одорологічною валізами.

Заступник голови Консультативної місії ЄС в Україні Фредрік Весслау своєю чергою наголосив, що понад 95% оглядів місця злочину відпрацьовуються фахівцями відділів криміналістичного забезпечення.

“Для того, щоб виконувати роботу якісно, фахівці повинні мати хороше обладнання та професійні знання. Ми вітаємо позитивні зміни у відомстві і продовжимо й надалі підтримувати як Національну поліцію, так і Міністерство внутрішніх справ”, – запевнив він.

Керівник програм регіонального офісу ЮНОПС Марко Вуячич зазначив, що представники ЮНОПС дотримуються думки, що реформа поліції є необхідним компонентом забезпечення верховенства права в Україні.

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