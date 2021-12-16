Україна та Єгипет підписали меморандум про співробітництво в космічній сфері

Державне космічне агентство підписало меморандум з Єгипетським космічним агентством про співробітництво в космічній сфері та використання космічного простору в мирних цілях.

Як передає “Новинарня“, про це у фейсбуці повідомив очільник ДКА Володимир Тафтай.

“Меморандум передбачає співпрацю за низкою напрямів космічної діяльності, в тому числі, у сфері дистанційного зондування Землі, наземної космічної інфраструктури, супутникових технологій, освіти та підвищення кваліфікації тощо та має стати основою для реалізації майбутніх спільних проектів”, – зазначив він.

Під документом поставили підписи голова Державного космічного агентства України Володимир Тафтай та виконавчий директор Єгипетського космічного агентства Мохамед Ель-Кусі.

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