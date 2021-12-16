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У Житомирі виготовили перший корпус плавучого БТР-4Е. ФОТО

16/12/2021 21:57

Державне підприємство “Житомирський бронетанковий завод”, яке входить до складу “Укроборонпрому”, відвантажило Харківському конструкторському бюро з машинобудування ім. О.О. Морозова перший серійний корпус для плавучого бронетранспортера БТР-4Е з покращеними водохідними характеристиками.

Про це інформує пресслужба підприємства.

Сьогодні завод стабільно працює над замовленням з виготовлення ще декількох корпусів для цих бронемашин.

Роботи виконуються згідно з технологічними процесами з дотриманням визначених термінів.

“Ми сподіваємося на постійні замовлення на цей вид продукції та гарантуємо її якість і вчасність постачання”, – розповів директор ЖБТЗ Геннадій Гращенков.

Фото: пресслужба ДП “Житомирський бронетанковий завод”

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