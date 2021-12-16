У Домінікані розбився приватний літак, дев’ять людей загинули

Приватний літак Gulfstream розбився при аварійній посадці в аеропорту Лас Амерікас у столиці Домінікани Санто-Домінго, cемеро пасажирів і два члени екіпажу загинули.
Про це пишуть агентство CNN з посиланням на дані Flightradar 24.
Відомо, що рейс прямував до Маямі з міжнародного аеропорту Ла-Ісабела в Домінікані, коли здійснив вимушену посадку.
Причина аварії чи вимушеної посадки досі невідома.
Як повідомляється, шість пасажирів були іноземцями, а один – домініканцем.
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