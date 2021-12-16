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Ми запитали у Столтенберга про рік, коли Україна стане членом НАТО, – Кулеба. ВІДЕО

16/12/2021 17:10

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про деталі зустрічі президента Володимира Зеленського та генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга в Брюсселі.

Як передає “Новинарня“,  за словами дипломата, на зустрічі в четвер, 16 грудня, українська сторона підняла питання часових рамок приєднання України до Альянсу.

“Там все було дуже добре, позитивно. Єдиний недолік, скажу чесно: про рік, коли Україна стане членом НАТО, нам не сказали. Хоча ми запитували”, – зазначив міністр.

Проте він наголосив, що у НАТО категорично відкидають втручання Російської Федерації у переговори щодо цього питання.

“Абсолютно чітко було підтверджено, що дискусія про те, коли, як Україна стане членом НАТО – це виключно дискусія, яка має відбуватися і відбуватиметься виключно між Україною та НАТО. Це відповідь на всі російські закиди і абсурдні вимоги, які вони зараз висувають. Вкотре ми переконалися, що генеральний секретар НАТО займає дуже принципову позицію з цього питання”, – зауважив глава МЗС.

Як писала “Новинарня“, Росія вимагає від НАТО офіційно відкликати обіцянку про можливий вступ України і Грузії, яку було дано на саміті у Бухаресті 2008 року.

Раніше президент Росії Путін назвав “неприйнятним” вступ України до НАТО.

Водночас президент США Джо Байден на переговорах із Путіним відкинув вимогу про гарантії невступу України до Альянсу.

У НАТО також заявляють, що Росія не має права голосу щодо членства України.

Наступний саміт НАТО, який буде присвячений реалізації концепції НАТО 2030 та адаптації Альянсу до сучасних викликів, відбудеться у Мадриді 29-30 червня 2022 року.

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