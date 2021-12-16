Чому вам варто придбати Apple Watch ℗

Шанувальникам продукції відомого бренду Apple одразу припав до вподоби новий гаджет компанії. Смарт-годинник поєднує опції класичного наручного виробу, що показує час, з функціоналом фітнес-трекеру. Багато споживачів вирішили купити Епл Вотч, що є не лише стильним, але й корисним девайсом. Аксесуар представлений у різноманітній кольоровій палітрі та унікальному дизайні. В інших виробників складно знайти такий багатий вибір «розумних» годинників. Покупці мають можливість обрати будь-яку з 30 модифікацій Apple Watch, які різняться за розмірами, матеріалами виготовлення, браслетами та функціоналом.

Особливості смарт-годинників

Не зважаючи на значну вартість пристроїв, споживачів зацікавили нові гаджети Apple, що цілком справедливо вважаються специфічними та незвичайними. «Розумні» годинники вправно виконують безліч корисних функцій:

Apple Watch розроблені як компаньйони для смартфонів з максимальним рівнем інтеграції пристроїв. Відображають усі повідомлення, що надходять на айфон користувача, приймають дзвінки, дозволяють надсилати голосові повідомлення, слухати музику. Підтримують функцію безконтактної сплати навіть без наявності смартфону та доступу до мережі інтернет. Відстежують фізичну активність користувача – підраховують кроки, вправи, визначають вид спорту, вимірюють пульс, дистанцію, темп бігу тощо. На повідомлення, що транслюються на екран, можна реагувати без дотику до смартфону. Бездоганно реалізована опція спілкування – на дзвінки зручно відповідати голосом, не виймаючи айфон з кишені чи сумочки. Повністю підтримується функціонал керування електронною скринькою. Листи можна читати, відповідати чи відправляти в спам. За допомогою коліщатка можна скролити екран, а при довгому натисканні – викликати Siri, щоб ставити нагадування, перемикати треки, шукати відомості в інтернеті. Пристрої швидко «прокидаються» від легкого оберту руки і так само миттєво гаснуть при опусканні. Годинники дозволяють контролювати стан здоров’я. Завдяки вимірюванню пульсу, людина отримує інформацію про прискорення чи уповільнення серцевого ритму. Годинник може вимірювати рівень насиченості крові киснем.

Епл Вотч має завжди активний екран. Коли на смартфон надходить дзвінок чи повідомлення, інформація відображається на годиннику, який реагує приємною, недратуючою вібрацією. Здається враження, що хтось легко торкнувся руки людини. Взаємодія користувача з годинником здійснюється через три способи керування – бічне коліщатко, тап на екрані, кнопку контактів на дисплеї.

Переваги годинників Епл Вотч

Пристрої виготовляють з якісних різноманітних матеріалів – алюмінію, загартованого скла, нержавіючої сталі, кераміки, сапфірового скла, золота. В асортименті виробника представлені моделі смарт-годинників усіх цінових сегментів. Переваги «розумних» гаджетів:

велика кількість програм та опцій;

багате розмаїття моделей та модифікацій;

бездоганна якість виготовлення;

сучасний цифровий дизайн екрану;

ефективна технологія Force Touch;

інтуїтивно зрозумілий інтерфейс.

Усі гаджети доступні в розмірах 38, 40, 42, 44 мм. Аксесуари можуть мати шкіряний чи силіконовий ремінь, металевий браслет. Кожний покупець має змогу обрати на свій смак модель за дизайном та кольором.

Чому Епл Вотч вартий уваги

Для споживачів цікаво виглядає навіть можливість за допомогою годинника приймати дзвінки чи відхиляти виклики. Епл Вотч сумісні лише зі смартфонами бренду на базі iOS 8. Існує багато причин, чому споживачам варто придбати інноваційний гаджет Apple Watch:

поєднання в одному пристрої програвача, фітнес-трекера, органайзера;

високий рівень інтеграції з айфоном користувача, миттєвий відклик;

підтримка інтерфейсів Bluetooth, Wi-Fi, NFC, гіроскопу, акселерометра;

продуктивна операційна система watchOS та 8 ГБ внутрішньої пам’яті;

інноваційна архітектура ОС зі специфічними програмними можливостями;

величезна кількість опцій – крокомір, будильник, таймер, календар та інші;

технологія Force Touch, що відповідає за керування сенсорним екраном;

LTPO OLED-дисплей, який може автоматично знижувати частоту оновлення;

значна кількість сторонніх додатків – навігація, відстеження сну, заняття спортом.

Смарт-годинник Apple – це гарний, стильний, впізнаваний аксесуар. Пристрій ефектно та гармонійно доповнює імідж успішної людини. Гаджет корисний, зручний та потрібний для щоденного використання, отже, інноваційний девайс варто купити.

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