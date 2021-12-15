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Врятували пілота збитого літака та знищили “Джавелінами” танки ворога: як ССО в Німеччині “воювали”. ФОТО

15/12/2021 19:42

У рамках активної фази багатонаціональних навчань Combined Resolve 16 у Німеччині підрозділ Сил спеціальних операцій Збройних сил України повернувся з польового виходу.

Деталі маневрів за участі українських спеців переповіли у пресслужбі Генштабу ЗСУ в середу, 15 грудня.

Відомо, що на цих навчаннях військові ССО працювали в інтересах сил BLUFOR.

Керівництво всією компонентою спеціальних операцій Combined Resolve 16 здійснював український штаб, а до виконання завдань залучалися підрозділи ССпО збройних сил Литви та США.

Фото: пресслужба ГШ ЗСУ

“У ході маневрів спецпризначенці здійснили пошук та порятунок пілота збитого літака, коригування вогню артилерії та авіації, а також проведення дорозвідки місцевості з зачисткою особливо небезпечних напрямків для забезпечення успішного виконання завдань піхотними підрозділами”, – йдеться в повідомленні.

Фото: пресслужба ГШ ЗСУ

Окрім цього, спільно з литовськими колегами були відпрацьовані питання з організації руху опору в населених пунктах, окупованих противником.

Фото: пресслужба ГШ ЗСУ

Головний акцент робився на поглибленні взаємосумісності з підрозділами країн-членів НАТО. Налагодження належної комунікації та співпраці дозволило успішно виконати навчально-бойові завдання, які стояли перед складовою спеціальних операцій цих навчань.

“Зокрема, на заключному етапі активної фази навчань українські спецпризначенці брали участь в боях за місто Убенсдорф. Завдяки злагодженим та рішучим діям нашої групи за допомогою протитанкових ракетних комплексів “Джавелін” вдалося знищити 3 танки Т-72 противника”, – зазначив командир підрозділу ССО.

Фото: пресслужба ГШ ЗСУ

Відомо, що під час навчань Combined Resolve 16 український підрозділ відвідав заступник командувача Сил спеціальних операцій США в Європі полковник Марк ЛаРош.

Він заслухав командира підрозділу ССО ЗС України, затвердив план операції на навчання, а також відзначив професіоналізм та високий рівень підготовки наших спецпризначенців.

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